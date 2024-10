«Non si può perdere un ragazzo in questo modo» 

«Il lavoro è vita, non può essere morte». Anche la ministra del Lavoro Marina Calderone si è soffermata sul tragico incidente di Sestu. «È morto un 26enne schiacciato da un cancello, una guardia giurata. Ancora sono in corso i rilievi, quindi certamente non è mio compito dire quali sono le dinamiche di un incidente», ha spiegato in un passaggio del suo intervento ieri a Cagliari per i festeggiamenti di due anni del Governo Meloni, «ma perdere un ragazzo di 26 anni è qualcosa che non deve accadere», ha aggiunto ricordando che solo il giorno prima si trovava «a Bologna per un incontro in prefettura dopo il gravissimo incidente nello stabilimento della Toyota». Per il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, «perdere la vita a 26 anni è un dramma che non si deve ripetere. Questo ennesimo incidente ripropone in maniera drammatica il tema della sicurezza nei posti di lavoro. Sono allo studio provvedimenti per tentare di arginare le morti bianche anche nella nostra isola».

Sindacati

Cgil amara: «Ormai sembra quasi una roulette russa, esci per andare al lavoro e non sai se tornerai a casa, perché non c’è garanzia sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro e questa strage quotidiana ne è la prova», sostengono le segretarie di Cgil e Filcams Cagliari Simona Fanzecco e Nella Milazzo, «è una strage che coinvolge ormai tutti i settori, anche quelli apparentemente più sicuri». Ecco perché, «sulla sicurezza occorre alzare il livello di guardia». Il segretario generale della Cisl Pier Luigi Ledda parla di «un’altra vita spezzata. Non ci stancheremo mai di ripetere che la sicurezza deve avere la priorità sui profitti delle aziende, si aumentino i controlli, si faccia formazione con le aziende, vengano applicate pene severe per chi trasgredisce». (ro. mu.)

