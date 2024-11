«Non si può curare ma rallentare sì» 

«Parlando di artrosi è necessario chiarire che non si cura, ma – se trattata in tempo e correttamente – è possibile rallentarne la progressione e ridurne i sintomi», afferma il professor Vincenzo De Santis, direttore del reparto di Ortopedia e Traumatologia del Mater Olbia Hospital.

L’artrosi è una malattia degenerativa che usura la cartilagine nelle articolazioni, compromettendo mobilità e causando dolore. Le più sollecitate sono le articolazioni di anche, spalle e ginocchia. La predisposizione genetica, l’età avanzata e il sovrappeso sono certamente i fattori di rischio più comuni, seguiti da traumi o le lesioni articolari derivanti da attività impegnative e ripetitive, o sportive agonistiche. L’attesa per accedere al percorso diagnostico-terapeutico al Mater Olbia Hospital, dove sono disponibili trattamenti all’avanguardia a livello internazionale, non supera le due settimane.

«Offriamo diverse strategie di trattamento che vanno dalle terapie conservative non chirurgiche alla sostituzione protesica», riporta De Santis: «La terapia conservativa può dare risultati molto validi; oltre alla terapia tradizionale con acido Ialuronico, l’infiltrazione intra-articolare di cellule mesenchimali contribuisce alla rigenerazione del tessuto cartilagineo danneggiato». Da sei mesi è stata poi introdotta una nuova tecnica mininvasiva eseguita in collaborazione con i radiologi interventisti: l’embolizzazione articolare antalgica. «Con questa tecnica il dolore articolare può diminuire fino al 80% anche in caso di protesi dolorose», aggiunge De Santis. «In casi più complessi è stata sperimentata la combinazione di embolizzazione articolare antalgica con iniezione di Arthrosamid, un idrogel non riassorbibile che si integra nel tessuto sinoviale formando un “cuscinetto” che lenisce il dolore e migliora la funzionalità dell’articolazione».

Nei casi in cui questi trattamenti non siano sufficienti si rende necessario l’intervento di sostituzione protesica che consiste nel rimuovere l’articolazione danneggiata sostituendola con una protesi artificiale. Al Mater Olbia Hospital, dal 2023, sono stati effettuati mille interventi di sostituzione e revisione protesica, dato che abbassa notevolmente l’esodo sanitario dalla Regione per questa patologia. Gli interventi sono convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale, così come il percorso riabilitativo post-operatorio durante il ricovero ospedaliero. Conclude inoltre De Santis: «Disponiamo della chirurgia robotica, e computer assistita, per interventi particolarmente complessi».