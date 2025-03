«Non si potevano usare le risorse per i ristori» 

I fari li accende Giuseppe Farris (CiviCa 2024) con un’interrogazione con cui chiede lumi sui fondi (circa un milione di euro) stanziati dalla Regione con il correttivo alla legge di Stabilità dello scorso anno come contributo agli operatori di San Benedetto, in previsione della riqualificazione e del trasferimento in piazza Nazzari. «Ho verificato che la somma esiste, è disponibile e allocata all’assessorato regionale ai Lavori pubblici», dice Farris illustrando l’interrogazione in aula. «Perchè non vengono richieste quelle risorse?», domanda. Tocca al sindaco Zedda spiegare che «le risorse sono allocate come spesa in conto capitale, come aiuto agli operatori per l’acquisto di attrezzature, quindi spese per investimenti». Tradotto: «Non si tratta di risorse che possiamo erogare per gli operatori, ma soldi che abbiamo anticipato», e che poi la Regione restituirà, «per l’acquisto di attrezzature». Dunque, quelle risorse non potevano essere date come forma di ristoro per la chiusura di due settimane del mercato (in attesa di inaugurare piazza Nazzari) «ma in ogni caso è comunque un’agevolazione», spiega ancora Zedda. Anche perché, se il Comune avesse previsto dei ristori il risultato, utilizzando risorse del proprio bilancio, avrebbe per forza di cose dovuto aumentare il canone di concessione. ( ma. mad. )

