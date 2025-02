«Non si poteva più lavorare in serenità» 

«Sono abbastanza dispiaciuta e provata», ammette Luisa Murru, ormai ex sindaca di Monastir: durante l’ultimo Consiglio, non solo ha annunciato le sue dimissioni ma ha anche revocato le deleghe affidate nel 2020 al vicesindaco Gianluca Lampis e all’assessore Giovanni Battista Cabras. «Non è stato un colpo di testa – spiega – ma una decisione ponderata a lungo. Nessuno, né gli altri componenti della Giunta né la comunità, se lo aspettava. I problemi sono di lunga data, non certo di ieri».

Si parlava già da tempo di una crisi politica interna alla maggioranza ma finora avete portato avanti il vostro programma politico. Come mai questa decisione è arrivata ora?

«Ho tentato in tutti i modi di trovare una sintesi tra le varie personalità della maggioranza. Da tempo si avvertiva uno scollamento tra la visione amministrativa dettata dal programma elettorale e quello che certe volte veniva proposto o perseguito, e in un certo senso una mancanza di rispetto di alcuni membri della maggioranza nei confronti di altri che ha messo in grave difficoltà me e tutto il gruppo. Questo ha reso sempre più difficile lavorare in maniera serena e proficua perché la serenità del singolo può anche passare in secondo piano se il lavoro è ancora un’attività utile per la comunità. Quando però questo inizia a venir meno, vuol dire che c’è qualcosa che non va e che bisogna porvi rimedio o avere il coraggio di dire basta».

Perché revocare le deleghe al vicesindaco Lampis e all’assessore Cabras?

«C’è stato uno scollamento tra la mia visione amministrativa e il loro modus operandi , che ha creato delle divergenze con me e il resto della maggioranza. Ci sono stati degli atteggiamenti che non rendevano più possibile un lavoro sereno».

Durante il Consiglio ha anche parlato di una possibile apertura da parte sua: ci sarà in futuro un dialogo per trovare un punto di incontro?

«Può essere».

Questa sua scelta che cosa comporterà a livello amministrativo?

«Non appena avrò concluso alcuni atti amministrativi importanti per il paese presenterò formalmente le mie dimissioni. Lo faccio per senso del dovere, lo stesso che ha portato me e gli altri membri della maggioranza presenti in Consiglio a votare il bilancio. Devo compiere ancora pochi atti, quelli che mi consentiranno di essere più tranquilla che il paese andrà avanti e che i servizi essenziali per i cittadini saranno garantiti con o senza di me».

Ci sarà la possibilità di rivederla in campo politico?

«Non saprei. Avevo già escluso un terzo mandato: non credo che al momento sia tra i miei pensieri anche perché sono troppo delusa e amareggiata da queste vicende. Ho dato tanto al mio paese, adesso devo fare una pausa e capire che cosa sia meglio per me e per la mia comunità».

