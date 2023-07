Non si placa la polemica sulla compagnia barracellare 

«Preoccupazione e dissenso verso le scelte del Consiglio comunale relativamente all’approvazione del regolamento sulla compagnia barracellare». E’ quel che esprimono in una nota il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu e quello di Villamassargia Gianni Floris. «L’articolo 21 della legge di riferimento - recita la nota - dice che i proprietari terrieri hanno l’obbligo di corrispondere un compenso alla compagnia barracellare per ogni ettaro di superficie coltivata e per ogni capo di bestiame posseduto». Nella nota si esprime «preoccupazione per le ricadute negative che questo nuovo balzello andrebbe a creare nelle casse già martoriate delle aziende». (s. f.)

RIPRODUZIONE RISERVATA