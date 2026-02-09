Non si placa la polemica in via Rinascita 

«Linea elettrica a parte, davanti al punto vendita Eurospin dove è stata chiusa al transito la Via Rinascita, c’è un problema igienico sanitario».

L’argomento è al centro di una denuncia presentata al sindaco Ignazio Locci dai consiglieri comunali di opposizione Mariano Gala, Ester Fadda, Daniela Dessena, Alberto Fois e Mattia Uccheddu. «Nel tratto fronte Eurospin, il manto stradale versa in condizioni di grave dissesto, con buche e avvallamenti tali da costituire un pericolo concreto e quotidiano per la circolazione stradale, con rischio di danni ai veicoli e, soprattutto, alle persone si legge el documento - in quel tratto, si registra una fuoriuscita di acque fognarie che confluiscono direttamente nella rete delle acque bianche, configurando una potenziale emergenza igienico-sanitaria e ambientale, del tutto incompatibile con un’area destinata ad attività produttive». Evidenziano inoltre che queste criticità sono note da tempo e nessuno è mai intervenuto per risolverle in modo definitivo. Tra le richieste, quella di sapere «con urgenza quali interventi immediati verranno messi in atto».

Nei prossimi giorni interverrà l'Enel per ripristinare la strada e rimetterla in sicurezza - ha detto il sindaco Ignazio Locci - per quanto riguarda depuratore e collettore fognario, Egas ha approvato il progetto esecutivo dopo un iter complicatissimo. Spetta ora ad Abbanoa risolvere il problema. I lavori consentiranno di non avere più connessioni di acque bianche nelle linee fognarie. Restano alcuni aspetti di gestione delle acque bianche e acque di prima pioggia che devono essere gestite prima che dalla rete pubblica, dai proprietari degli immobili». (s. g.)

