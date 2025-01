Non si fermano i crolli nel cimitero comunale di Medadeddu 

Metà di una fila è proprio collassata. Nel blocco adiacente le tegole si stanno staccando ogni giorno e rischiano di finire in testa alle persone. A distanza di un paio di mesi dalle segnalazioni, non è ancora stato messo in atto l’intervento di messa in sicurezza dei manufatti del cimitero di Carbonia in cui di recente si sono verificati importanti cedimenti. In uno dei blocchi, una fessura è larga e le macerie che gravano sul sottile solaio sottostante sono pesanti al punto di rischiare di esporre a contatto con l’ambiente uno dei feretri collocati nella terza fila, quella più in alto, di loculi. «Situazione che continua ad essere incresciosa e indegna di un cimitero – afferma Carlo Fanni, utente che tempo fa aveva segnalato la vicenda poi verificata con un sopralluogo anche dalla commissione consiliare Lavori pubblici – se da un lato possiamo capire che ripristinare l’intera copertura collassata può non essere un lavoro da fare dall’oggi al domani, non si spiega però perché non si interviene sulle tegole pericolanti che possono essere smantellate dal vento». Il blocco più compromesso è quello in cui è crollata totalmente la copertura in corrispondenza di otto loculi. In quello precedente il crollo è appena all’inizio, ma evidente: «Questi sono interventi cui si doveva dare la massima priorità – accusa Daria Angius, un cui parente è sepolto sotto il tetto che sta collassando – ci sono punti del cimitero che non sembrano avere 80 anni ma 200». L’amministrazione nei prossimi giorni otterrà dagli uffici un quadro completo della situazione. (a. s.)

