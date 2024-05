Non si fermano all’alt, denunciati 3 rom 

Al termine di un inseguimento a sirene spiegate, sono stati bloccati all’uscita della città. E, dopo i controlli, gli agenti del Commissariato di Carbonia li hanno denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, furto e detenzione di attrezzi atti allo scasso.

È il provvedimento assunto nei confronti di tre giovani rom insediati da tempo presso l’ex stazione delle Ferrovie dello Stato a Caput Acquas. Hanno 20, 22 e 23 anni. L’episodio risale a giovedì notte quando una pattuglia della volante, dopo aver istituito un posto di blocco, ha intimato l’alt a una Alfa 156 nei pressi di via Logudoro. Il conducente ha invece accelerato cercando di dileguarsi ed è scattato un inseguimento che si è svolto, in base alle persone che erano in giro e hanno inevitabilmente assistito alla scena, in parte anche in via Barbagia, in via Veneto, in via Dalmazia. Alla fine la 156 è stata quasi "speronata" dalla vettura della Polizia in prossimità della località Sirai. Poi sul posto anche una pattuglia dei carabinieri. A bordo sono stati trovati un autoradio provento di furto e attrezzi di solito usati per scassinare porte o auto. Non ravvisando la flagranza di reato, come da indicazioni della magistratura per i tre non è scattato l’arresto ma la denuncia a piede libero. L’auto in cui erano a bordo è stata invece posta sotto sequestro. (a. s.)

