Non si ferma l’insetto killer delle palme 

A distanza di oltre quindici anni dai primi casi di infestazione, in città la lotta contro il punteruolo rosso, l’insetto divoratore di palme, è tutt’altro che conclusa. Al contrario, si registra una recrudescenza per almeno tre motivi: le limitazioni di legge sull'utilizzo di alcuni fitofarmaci (efficaci contro il coleottero asiatico, ma considerati dannosi per l’uomo e quindi non più utilizzabili), l'adattamento dell'insetto e la sua maggiore resistenza, la persistente infestazione nei giardini privati che vanifica spesso le cure nelle aree pubbliche. L'infestazione si manifestò per la prima volta nel 2007, a partire da due focolai nei comuni di Tortolì e Pula, per poi diffondersi in tutta l'Isola. Vittime preferite sono le palme Phoenix canariensis e Phoenix dactylifera, parassitate quasi sempre fino alla morte.

Oltre 1.300 palme in città

«Attualmente», elenca Luisa Giua Marassi, assessora comunale al Verde pubblico, «in città sono presenti 618 Phoenix canariensis, 402 Washingtonia filifera e 349 Washingtonia robusta. In Italia, solo San Benedetto del Tronto possiede un patrimonio di Phoenix numericamente superiore, a riprova dell'efficace lavoro svolto nel tempo per la prevenzione e la lotta al punteruolo». Un monitoraggio sulle palme Phoenix cittadine, condotto nel 2024, riporta: «Il 95,95% degli esemplari asintomatici, lo 0,32% sintomatici, lo 0,32% colpiti da attacchi vecchi, il 2,1% collassati e l'1,29% colpiti da altro parassita». Anche nella nuova via Roma ci sono palme malate. «Gli esemplari in crisi sono tre, la cura è già in corso».

Lotta biologica

Negli anni il Comune è intervenuto per il ripristino in numerose aree, sostituendo le Phoenix morte con le Washingtonia filifera, più resistenti: 134 sul lungomare Poetto e 25 in via Vienna (nel Quartiere europeo) sono stati gli interventi più importanti di sostituzione. «Il servizio», spiega ancora l'esponente della Giunta Zedda, «adotta da tempo un protocollo in continua evoluzione su tutte le palme, che coniuga interventi in esoterapia e in endoterapia, più efficaci, oltre alla lotta ad altri parassiti». Attualmente è in fase di completamento il periodico intervento in esoterapia, la cura della pianta dall'esterno. È inoltre allo studio un protocollo naturale sperimentale a base di “nematodi”, vermi di forma cilindrica. «Al momento, su un ridotto campione di palme, questo protocollo ha dato buoni risultati, tuttavia richiede tempi serrati, una logistica adatta e personale di elevata formazione, quindi non può essere applicato in tutta la città», conclude l'assessora.

Giardini privati a rischio

Il Comune darà prescrizioni per le cure fitosanitarie anche per il verde privato. «Nelle aree di competenza del Comune la situazione è infatti sotto controllo», commenta il professor Gianluigi Bacchetta, docente di Botanica dell'Università, «permane invece un forte problema legato proprio ai giardini privati, per effetto di una mancanza non solo di sensibilità ma anche di conoscenza e di risorse per provvedere agli abbattimenti». Intervenire nei giardini privati è complicato, insomma. «In passato c'erano fondi stanziati dalla Regione, ma oggi queste risorse non sono più disponibili e quindi i privati spesso non hanno la possibilità di intervenire. Il risultato è che i loro giardini fungono da focolaio per l'espansione del punteruolo rosso. L'auspicio», conclude, «è che le azioni messe in campo dal Comune possano in futuro estendersi anche alla componente privata».

