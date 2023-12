Non si ferma la sosta selvaggia, le auto bloccano il marciapiede 

Il servizio del carro attrezzi in ausilio alla Polizia Locale due o tre volte alla settimana, sembra non avere scoraggiato per niente gli automobilisti.

Basta farsi un giro nelle strade di Santo Stefano tra le vie Mercadante e Scarlatti, dove si parcheggia tranquillamente sopra il marciapiede, non per pochi minuti, ma spesso anche per giornate intere. Così non solo i pedoni sono costretti a passare in mezzo alla strada ma a risentirne è anche la pavimentazione con le mattonelle che si sfaldano sotto il peso delle auto. «È così tutti i giorni» commenta una passante Sara Piras, 47 anni, «i vigili dovrebbero farsi un giro in queste strade dove ognuno fa quello che vuole. Tanto sanno che non li multano».

Il problema è lo stesso anche nelle strade del centro storico dove dopo il rifacimento dell’asfalto, sono state tracciate le strisce ma non sono stati risistemati i dissuasori che impedivano la sosta selvaggia. Dopo il caso di via Bonaria, adesso è la volta del secondo tratto di via Porcu dal Comune fino a via San Francesco: anche qui, dove peraltro si attende anche la nuova segnaletica, sono stati tolti i paletti in ferro e la via è alla mercé della sosta selvaggia.

Eppure sono in tanti a percorrere a piedi la strada: un via vai continuo per la presenza di numerose attività commerciali. In piazza Santa Maria invece, dopo la petizione dei residenti, dovrebbero essere sostituiti i dissuasori che erano stati portati via.

