Non si ferma il traffico di rifiuti 

A Olbia è di nuovo emergenza (anche giudiziaria) per l’abbandono dei rifiuti, con un pericoloso ritorno degli abusivi nel sito di Sa Corroncedda. Privi di licenze e iscrizione negli albi speciali, operatori non autorizzati al trasporto e smaltimento dei rifiuti sono di nuovo all’opera nella zona oggetto di una indagine del Noe, attività che aveva portato al sequestro penale (firmato nel novembre 2019 e mai revocato) dell’area un tempo attrezzata per le famiglie dei nomadi (Rom e Sinti). Da mesi viene segnalato l’abbandono di elettrodomestici, mobili, materassi, pneumatici, materiale proveniente da demolizione e i resti delle operazioni degli “svuota cantine” abusivi. Ma ci sono anche rifiuti speciali che arrivano da cantieri e aziende. Il sequestro penale è del 2019, ma due anni dopo era ripreso il via vai di furgoni e auto, anche a ridosso del parco fluviale del Padrongianus. I Carabinieri del Noe (che hanno concluso da tempo le indagini) sono stati informati della presenza di nuove discariche. Il Comune di Olbia, dopo avere utilizzato le prime risorse ottenute dalla Regione per lo smaltimento delle carcasse delle auto e la bonifica di un settore dell’ex campo nomadi, attende ancora i fondi (servono una decina di milioni di euro) per il risanamento dell’area. Nel frattempo Sa Corroncedda è entrato di nuovo nello speciale elenco dei siti maggiormente visitati dagli abusivi dello smaltimento.

Appelli nel vuoto

La Polizia locale di Olbia ha una squadra di agenti che si sta occupando delle discariche e la situazione di Sa Corroncedda è nota. Ad esempio ne è stata segnalata una di recente a ridosso del teatro Michelucci. Dice il comandante Giovanni Mannoni: «Il sindaco si è rivolto alla comunità perché vengano evitati certi comportamenti, in particolare l’affidamento a operatori non autorizzati di attività di smaltimento di materiale proveniente da abitazioni private o aziende. Ma le condotte illecite sono quotidiane, con denuncia alla Procura, come prevedono le nuove disposizioni di legge». Va ricordato che il Noe ha segnalato alla Dda di Cagliari 22 persone (processo in corso) per sette siti clandestini, nei quali sarebbero state smaltite illegalmente 1300 tonnellate di materiale (anche batterie esauste, piombo e componenti di apparati di refrigerazione). Ma evidentemente non è bastato.

