Non si ferma il traffico di rifiuti 

Il due dicembre del 2019, la pm Nadia La Femina ordina il sequestro della discarica abusiva di Sa Corroncedda, l’unica opzione possibile davanti alla maxi concentrazione di rifiuti, anche speciali e pericolosi. Una bomba ecologica segnalata per competenza alla Dda di Cagliari, che ha aperto una indagine per associazione a delinquere e reati ambientali. Tutto finito? Neanche per idea, a distanza di tre anni dai fatti, l’ex campo nomadi comunale di Olbia (come altri siti della città) è di nuovo al centro di una inchiesta che ipotizza un traffico di rifiuti a livello regionale. Stando alle informative del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, alcuni siti della città di Olbia sono utilizzati per le operazioni di transito, stoccaggio, “lavorazione", smaltimento e trasporto di grossi quantitativi di rifiuti. Le conseguenze sul piano ambientale sono pesanti, perché il materiale continua ad essere lasciato sul terreno per lungo tempo e in molti casi “lavorato” per l’estrazione di tutte le componenti riciclabili e destinate alle vendita.

Chi compra, chi vende

Il personale del Noe ha effettuato di recente dei nuovi sopralluoghi anche a Sa Corroncedda e in alcuni campi nomadi abusivi del territorio. A scanso di equivoci va subito precisato che dentro le nuove indagini e denunce (anche quelle della Polizia locale di Olbia) ci sono sicuramente alcune persone della comunità Rom, ma il quadro che emerge va ben oltre le responsabilità, eventuali, dei nomadi, e chiama in causa operatori strutturati e bene inseriti nel settore del trattamento dei rifiuti. Sarebbero state individuate aziende di Sassari e del sud Sardegna che hanno rapporti stabili con alcuni soggetti già individuati a Olbia. I rifiuti stoccati illegalmente in città vengono venduti, almeno in parte. Si parla di tutte le componenti riciclabili, ma anche di una certa quantità di materiale indifferenziato. Il problema sono i rifiuti che restano sul terreno, ad esempio a Sa Corroncedda, per anni. Spesso si tratta degli scarti delle operazioni di “estrazione” dei metalli. L’altro problema, insieme a quello ambientale, è l’immissione di materiale nei circuiti illegali, benzina che alimenta il traffico clandestino dei rifiuti e garantisce profitti a operatori che spesso trasferiscono tonnellate di materiale con un'elevata dose di sostanze inquinanti in paesi extraeuropei. Rifiuti partiti da Olbia, ad esempio, sarebbero finiti in Turchia.

L’oro del campo Rom

Con il sequestro di Sa Corroncedda è stato sottratto alla filiera illegale dello smaltimento, un sito di valore inestimabile. È vero che il Comune vede questa immensa discarica come un problema e quantifica i costi della bonifica. Ma a Sa Corroncedda c’è un tesoro di materie prime recuperabili che fanno ancora gola ai trafficanti di rifiuti.