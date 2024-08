Non si ferma all’alt, inseguito e denunciato 

Un’Alfa Romeo 166 lanciata ad alta velocità non si ferma al posto di blocco dei carabinieri a Villanovafranca: ne nasce un inseguimento lungo la Statale 197 conclusosi intorno alle 2,30 del mattino con l’identificazione e la denuncia del conducente, Mattia Gabriel Muscas, 29 anni, di Sanluri.

Bloccato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Sanluri, il giovane si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro per la verifica del tasso alcolemico. Per lui è scattata la denuncia per guida in stato di ebbrezza alcolica e velocità non commisurata alle situazioni ambientali, più il ritiro della patente; sotto sequestro il veicolo, affidato al proprietario, il padre di Mattia Gabriel Muscas. Il 29enne, che è anche sotto l’affido in prova ai servizi sociali, è risultato già sottoposto a un provvedimento di vigilanza che gli vieta di allontanarsi dal Comune di residenza dalle 22 alle 7. (g. g. s.)

