VaiOnline
Massa.
14 agosto 2025 alle 00:49

Non si ferma all’alt, fugge in moto e muore   

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Massa. Non avrebbe avuto la revisione in regola la moto di grossa cilindrata condotta da Eugenio Frasca, 48enne di Milano, che non si è fermato la notte scorsa all’alt dei carabinieri di Viareggio mentre stavano effettuando un servizio di prevenzione sul lungomare all'altezza del pontile di Forte dei Marmi.

È quanto emerge dagli accertamenti delle forze dell'ordine. La moto, anziché fermarsi, ha proseguito ad alta velocità, i militari l'hanno inseguita a debita distanza controllando il centauro il quale però, arrivato a Marina di Massa, è andato a sbattere su dei pali in prossimità di una rotatoria stradale ampia. Gli stessi carabinieri hanno iniziato le manovre rianimatorie in attesa dei soccorsi, poi il 118 l'ha trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Massa dove è stato constatato il decesso per un arresto cardiaco dovuto ai gravi traumi riportati nel violento impatto contro i pali e nella caduta sull'asfalto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Ambiente.

Discariche, cartoline di Sardegna

l Agus, Pillonca, Serusi
L’inserto.

Bentornata, Serie A: domani speciale in regalo

l In edicola e sulla app
Sanità

Pazienti abbandonati per ore: caos nell’ospedale di Carbonia

Proteste per i disagi, qualcuno ha chiamato i carabinieri 
L’emergenza

Scarti di demolizione, blitz dei Nas a Cagliari

Sotto sequestro un’area di due ettari alle porte della città: denunciati in tre 
Francesco Pinna
Ambiente

Una marcia e la veglia nel litorale di Arbus contro l’invasione eolica

Stasera la protesta per dire no alle pale  nel mare di Pistis e Torre dei Corsari 
(lo. pi. – s. r.)
Il caso

Autorità portuale,  stop al commissario:  nomina contestata

Il presidente uscente Deiana al Mit: irregolarità nella scelta di Bagalà 
Enrico Fresu
Tragedia

Due barconi si ribaltano, strage di migranti

Tra le vittime una bimba di un anno e tre adolescenti, moltissimi i dispersi 
Milano

«Avevamo paura e siamo scappati»

Il racconto dei ragazzini dell’auto pirata, ora rischiano l’allontanamento dalle famiglie 