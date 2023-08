Non si ferma all’alt, folle fuga in scooter 

Un lungo elenco di sanzioni al Codice della Strada e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. È il risultato della fuga, in scooter, di un 53enne avvenuta giovedì notte in nella zona di via San Benedetto. Alla vista della pattuglia della Polizia Locale, l’uomo è scappato, percorrendo tratti di strada in contromano, a folle velocità, rischiando così di provocare incidenti o di investire qualcuno. In via Ariosto è finito su un’auto parcheggiata. Una volta in ospedale è stato sottoposto agli accertamenti medici mentre gli agenti della Municipale appuravano che lo scooter non aveva copertura assicurativa, era già sottoposto a sequestro per la stessa violazione e non aveva la revisione per cui non poteva circolare.

Per il 53enne, conosciuto perché protagonista di altri episodi simili in passato, sono scattate numerose sanzioni amministrative e la denuncia penale.

