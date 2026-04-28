Non si ferma all’alt, arrestato in casa 

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Quartu hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale Senad Ahmetovic, cagliaritano, 26 anni, dopo aver individuato una Fiat Multipla condotta dal giovane mentre percorreva, pare ad alta velocità, la strada provinciale 8 in località “Terr’e Teula”, in territorio di Monserrato.
All’alt, Ahmetovic avrebbe proseguito la marcia creando situazione di pericolo anche altri automobilisti in transito, raggiungendo poi la propria abitazione a “Su Pezzu Mannu”, territorio di Selargius: qui, il giovane è stato fermato arrestato.
Al termine delle formalità di rito in caserma, è stato accompagnato presso il proprio domicilio in attesa del processo. Sulla vicenda i carabinieri hanno inviato un’informativa alla Procura della Repubblica.
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