«Non si deve mai smettere di imparare» 

In pochi mesi hanno imparato le basi del mestiere, realizzando piccoli vasi, maschere, portacandele. Ma soprattutto sono nate delle belle amicizie, tra una lezione e l’altra nella sede comunale di via Metastasio - nel cuore di Su Planu -, diventata il fulcro della vita del quartiere di Selargius grazie all’Università del tempo libero. Con un boom di iscrizioni che dopo il primo periodo conta oltre 230 pensionati del rione, e non solo, diventati assidui frequentatori di tutti i corsi: dal disegno alla ceramica, all’informatica, sino alla storia della Sardegna e al burraco.

Tra teoria e pratica

Una nuova realtà per Su Planu, nata lo scorso autunno grazie all’associazione Uniliber. Ai vertici Antonio Tore, in qualità di presidente, e lo scrittore giornalista Sergio Atzeni con il ruolo di direttore didattico. A conquistare i pensionati del quartiere le danze di gruppo, dal cha cha cha all’alligalli, sino alla lambada, ma anche le lezioni sull’uso del computer, e le ore dedicate al gioco a scacchi e al burraco. Non solo: ogni settimana si parla di giusta alimentazione e salute, e si dà sfogo alla scrittura con racconti che poi saranno pubblicati in un libro a fine anno accademico. Tutto intervallato da escursioni e gite in giro per l’Isola.

Ceramisti e pittori

Gli aspiranti ceramisti e pittori sono oltre novanta. «Mi rilassa e mi impegna allo stesso tempo, e a quest’età è giusto tenere attiva la mente», racconta Maria Bonaria Selis, 74 anni, ex impiegata in pensione. «Cerco di frequentare quasi tutte le lezioni, e salvo impegni personali sono sempre presente. In particolare a quelle di ceramica, all’inizio era difficile e pensavo di non farcela», dice, «invece ho realizzato diversi oggetti e mi dà molta soddisfazione». Fra i compagni di banco c’è Mariangela Masia, 64 anni, in pensione da due anni e mezzo. «Ho finito di lavorare per poi restare in casa per via del Covid, quest’esperienza rappresenta un po’ una rinascita», commenta. Durante questi mesi di corso ha realizzato piccoli vasi, portacandele, soprammobili e maschere in argilla. «Non solo un’esperienza gratificante, qui ho fatto anche tante nuove conoscenze ed è stata l’occasione per ritrovare persone del quartiere che negli anni avevo perso di vista».