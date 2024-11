Non si correrà a Valencia 

Sepang. Essere campioni significa non solo saper spingere più di tutti, ma anche uscire dal coro e volersi sapersi fermare al momento giusto, e Francesco Bagnaia si è dimostrato tale e per una causa che va ben oltre i podi e i trofei. «Io a Valencia non sono disposto a correre, anche a costo di perdere quello che è il mio massimo obiettivo, vincere il titolo mondiale», la dura presa di posizione del pilota della Ducati, ieri il migliore nelle libere e nelle prequalifiche a Sepang, contrario a disputare l'ultimo Gp 2024 nell'area devastata dalla tragica alluvione che ha causato oltre 200 vittime. Le affermazioni del campione MotoGp hanno contribuito non poco alla decisione, giunta un paio d'ore più tardi, di cancellare la prova al circuito “Ricardo Tormo”. La 20ª gara stagionale, che con tutta probabilità decreterà il vincitore del titolo 2024, tra Bagnaia e Jorge Martin (ieri 2°), comunque si farà, ma in una sede diversa, magari nella stessa Spagna, e di certo una o due settimane dopo il weekend previsto, che era quello del 15-17 novembre.

«Non credo sia giusto, spero veramente che prenderanno in considerazione che a livello etico e di cosa sta succedendo, andare a correre là non è la cosa corretta. Anche a costo di perdere il mondiale, non sono disposto a scendere in pista», la ferma presa di posizione di Bagnaia. Il Ceo della Dorna Carmelo Ezpeleta, prima della cancellazione, aveva detto che si rimettevano alle decisioni del governo, ma che comunque un gp a chiusura si sarebbe corso. Marquez aveva sottolineato che la priorità va data ai soccorsi piuttosto che al circuito: «Non ha senso iniziare a riparare questi danni quando ci sono molte persone senza casa». Oggi a Sepang la Sprint race (7.55), domani le gare dalle 5 del mattino.

