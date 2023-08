«Non si chiuda la comunità integrata» 

La chiusura della comunità integrata di Guspini accende le polemiche. Cgil e Cisl ne chiedono la revoca, assieme all’avvio delle procedure per l’affidamento dell’appalto, che scadrà il 25 ottobre. «Una decisione arrivata inaspettatamente perché la Giunta ha sempre affermato il contrario – dichiara dalla minoranza Simona Cogoni – non abbiamo avuto nessuna comunicazione, neppure dalla commissione preposta». La chiusura non è stata determinata dalla necessità di lavori di manutenzione suggeriti dalla Asl. Caterina Cocco, Monica Secci ed Efisio Lasio della Cgil Sud Sardegna esprimono perplessità riguardo alle scelte di non procedere con l'affidamento, trasferire gli anziani in altre strutture e mettere a rischio il lavoro degli impiegati della struttura: «Ciò andrebbe a violare la clausola sociale che garantisce la tutela del lavoro in caso di cambio di appalto». Edoardo Bizzarro, rappresentante della Cisl, ammette la preoccupazione sul futuro dei lavoratori: «Situazione grave e inaccettabile, come se il lavoro svolto da queste persone non avesse alcun valore o non rappresentasse un problema per l’amministrazione comunale perché nel provvedimento non se ne fa alcun riferimento e, come la Cgil, anche noi richiederemo un incontro con il sindaco per ottenere spiegazioni». Spiegazioni richieste anche dalla minoranza: «Ci lascia di stucco questo modo di intervenire senza mai rendere partecipe la comunità e con decisioni calate dall'alto dove quasi si cerca di dare le colpe ad altri soggetti». Il presidente della commissione politiche sociali Filippo Usai intende convocare una commissione con le parti interessate: «È doveroso verificare gli atti e mettere tutti a conoscenza dei fatti». ( g. g. s. )

