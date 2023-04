Non si candida Ghiani, recordman di preferenze 

Sergio Ghiani, recordman di preferenze nel corso delle ultime elezioni con 287 voti, questa volta non si candiderà. Lo ha annunciato lo stesso Ghiani dopo una attenta riflessione: «Credo sia la scelta più saggia - mette in evidenza Ghiani, oggi alla guida del Consorzio turistico di Villasimius - così come sin da adesso posso dire che il mio voto andrà alla lista che metterà sul tavolo un programma elettorale che dia gambe agli imprenditori». Una scelta che non sarà orientata dal nome del capolista «perché ciò che è importante - aggiunge - è portare avanti le idee che vengono sottoposte agli elettori. Io appoggerò la lista che condividerà l’azione di governo con tutte le parti in gioco, e cioè con i consorzi, le associazioni e in generale con la cittadinanza».

Ghiani nel corso della sua esperienza in Consiglio comunale (dal 2019 allo scorso ottobre) era stato nominato assessore al Turismo dall’allora sindaco Gianluca Dessì per poi essere defenestrato. Alla base forti contrasti all’interno della maggioranza che alla fine hanno portato alla conclusione anticipata della legislatura. «Ripeto - conclude il presidente del Consorzio - a me non interessa il leader bensì il programma sottoscritto. Un domani, se quel programma non venisse rispettato, significherebbe tradire la popolazione». Massimo appoggio, insomma, a chi sosterrà il mondo imprenditoriale e turistico «con particolare attenzione - conclude Ghiani che da pochi mesi guida anche la neonata Pro Loco - a chi metterà al centro la rivitalizzazione delle tradizioni di Villasimius».

Nel frattempo, la campagna elettorale si avvicina alla fase più calda. Due, al momento, i candidati a sindaco ufficiali: l’ex primo cittadino Gianluca Dessì e l’ex consigliere di minoranza Pino Gagliardo. Resta da capire cosa farà il gruppo guidato dall’ex vicesindaco Maurizio Marci e quello coordinato dall’inossidabile Tore Sanna (che però stavolta, visto anche il suo ruolo da vicesindaco a Quartu, non dovrebbe ripresentarsi). Due le ipotesi: chiusura di un accordo per la presentazione di una sola lista (capolista Marci oppure un nome nuovo) oppure altre due liste che porterebbero il numero dei candidati sindaco a quattro. Dentro l’uovo di Pasqua, probabilmente, qualche sorpresa.

