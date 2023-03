Non si accorge di una buca e cade sull’asfalto, pensionata ferita 

Una pensionata è caduta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Tirso, all’imboccatura di piazza Roma. Non aveva visto, evidentemente, una buca sull’asfalto che la vernice aveva nascosto in parte.

La donna, ultraottantenne, è scivolata e ha battuto il viso sul cordolo del marciapiede. Nel cadere ha sfiorato con la testa il palo dell'illuminazione. In via Tirso sono immediatamente arrivati gli operatori del servizio di soccorso 118 e gli agenti della Polizia municipale. L’incidente è accaduto mentre in piazza Roma sfilava il corteo dei cittadini che manifestavano per chiedere che venga garantito il diritto alla sanità. Dopo i primi interventi degli operatori sanitari, la pensionata si è rialzata, per fortuna senza gravi conseguenze.

Gli agenti della Municipale hanno immediatamente provveduto a segnalare le condizioni dell’asfalto, con particolare attenzione ai buchi a ridosso del basalto fra il marciapiede e la strada. Le strisce pedonali sono state riverniciate di recente e, verosimilmente, quella buca non è visibile.

