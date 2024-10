«Non si abbattano gli impianti sportivi di Poggio dei Pini» 

«La notizia che la Regione sarebbe intenzionata ad abbattere le opere della zona sportiva di Poggio dei Pini, perché realizzate su un ramo del torrente San Gerolamo coperto per realizzare un nuovo piano di campagna negli anni '60 ci preoccupa: in questa zona nel 2008 persero la vita due persone a causa dell’alluvione». I residenti del comitato Poggini per Poggio, in seguito alla richiesta presentata dalla Regione al Comune di demolire i campi sportivi e la strada adiacenti di Poggio dei Pini, attendono ulteriori sviluppi con apprensione. «Il rio San Gerolamo, anche se silente per anni, periodicamente esonda procurando danni ingentissimi a persone e cose, proprio com’è accaduto nell’ottobre di sedici anni fa. L’area, oggi oggetto di una causa civile tra la cooperativa di Poggio dei Pini e la Regione, da molti anni è affidata a società sportive per attività che coinvolgono anche bambini e adolescenti, e ospita il campo estivo destinato ai più piccoli. Siamo preoccupati per la sicurezza dei cittadini: ci auguriamo che le pratiche sportive, che svolgono un ruolo importantissimo nella comunità, possano proseguire e crescere, ma nel rispetto del territorio e dei vincoli che la natura pone». (i. m.)

