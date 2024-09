«Non seguiamo Azione nel Campo largo» Dopo Costa, via pure Gelmini e Carfagna 

Una minivalanga, che basta a mettere in difficoltà un minipartito. Dopo il vicesegretario Enrico Costa, deputato con alle spalle più legislature in Fi, altri tre nomi di peso lasciano Azione (e secondo l’ipotesi più diffusa si preparano al ritorno fra gli Azzurri). Sono due parlamentari di peso ed ex ministre come Maria Stella Gelmini e Mara Carfagna e la senatrice Giusy Versace. Per tutte e tre è politicamente intollerabile l’addio al centrismo e il riavvicinamento di Carlo Calenda al centrosinistra, sancito dall’alleanza con Pd, M5S e Avs per le prossime elezioni regionali in Emilia, Umbria e Liguria. «Non provengo dalla sinistra e non intendo aderirvi adesso: ero e resto una moderata popolare e continuerò con linearità le medesime battaglie», scrive Gelmini, spiegando di non voler partecipare alla «costruzione di un’alleanza politica “contro”». In serata una nota di Azione definisce «grave e incoerente passare dall'opposizione alla maggioranza a metà legislatura contravvenendo così al mandato degli elettori».

