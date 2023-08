«Non scorderemo il suo sorriso Era una persona buona che non attaccava mai briga» 

Se si potesse ricordare una persona con una sola immagine, nella mente di tutti quelli che lo hanno conosciuto Luca Mameli apparirebbe con lo stesso sorriso che dai ieri mattina campeggia nelle foto pubblicate dagli amici sui social network. Luca che sorride in vacanza in Spagna a Lloret de Mar, oppure mentre si diverte a un matrimonio in posa per una foto di gruppo con lo sposo: un sorriso che nessuno potrà mai rivedere, perché il trentacinquenne di Capoterra è stato ammazzato in una notte di agosto con una coltellata in pieno petto.

La notizia dell’omicidio di Luca Mameli è arrivata di buon mattino in paese, dove il giovane e la sua famiglia sono molto conosciuti: il padre, Gino Mameli, morto qualche anno fa, aveva aperto il bar ricevitoria “Santa Lucia”, in via Amendola, oggi portato avanti dalla madre, Efisia Picci. Luca era il più piccolo di quattro fratelli, prima di lui Antonio, Sara e Nicola: sin da ragazzino aveva sempre lavorato nel campo della ristorazione, trovando stagionalmente occupazione in vari resort del sud Sardegna.

Gli amici

Era l’anima della festa, quella persona sempre allegra del quale ogni gruppo non riesce a fare a meno: lo ricordano così, i tanti amici che da ieri non riescono a darsi pace per la morte di Luca. Il cantante Enrico Leonello, in arte Dèlè, era amico di lunga data del giovane assassinato al Poetto, il dolore per la morte si mischia alle circostanze che l’hanno provocata: «Sono senza parole, Luca non aveva mai dato fastidio a nessuno e non era capace di fare del male neppure a una mosca. Era un ragazzo preciso, sempre educato, in tutta la sua vita non ha mai creato problemi: aveva un sorriso per tutti ed era sempre disposto ad aiutare chiunque: non voglio credere che sia stato ammazzato in quel modo».

L’assessore allo Sport, Giovanni Montis, aveva incontrato Luca Mameli qualche settimana fa: una chiacchierata, quattro risate e la promessa di organizzare presto una di quelle partite a Risiko che li teneva impegnati sino a notte fonda: «Ci eravamo ripromessi che a fine estate ci avremmo rigiocato, e abbiamo riso ricordando come lui fosse sempre il più lento a fare le sue mosse. Per la sua famiglia e per tutti i suoi amici è un dolore enorme».

La serata di Luca Mameli era cominciata con una pizza nel locale di Ruggero Piscedda, dove il ragazzo aveva lavorato in passato per le consegne a domicilio: «Ci siamo abbracciati, non lo vedevo da tempo e rincontrarlo è stato davvero un piacere. Era un ragazzo solare, con la battuta sempre pronta: non avrei mai immaginato che quella sera sarebbe stata l’ultima della sua vita».

Giustizia

Ieri intanto gli amici del giovane assassinato hanno lanciato su Facebook l’hashtag #giustiziaperluca, un modo invitare eventuali testimoni a parlare: «Siamo molto amareggiati, nel 2023 non si può morire per mano di chi va in giro col coltello: chiediamo che vengano individuati e punti i responsabili, al Poetto servono più controlli, non è possibile uscire di cassa per trascorrere una serata in allegria e non farvi più rientro».

Il sindaco, Beniamino Garau, ieri ha deciso di sospendere gli spettacoli previsti in giornata: «Nel rispetto del dolore che sta vivendo la famiglia di Luca mi è sembrato doveroso, questa tragedia ci ha toccato tutti nel profondo: sono ancora incredulo, mi stringo attorno a tutti i suoi cari».

