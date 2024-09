«Non sarà la Sagra delle pesche ma il ricordo di Francesca» 

Si avvicina il momento di “Tottus impari”, la manifestazione che il 13 e il14 settembre fungerà da ripartenza, al termine di un'estate difficile che ha visto l'annullamento della Sagra delle pesche dopo la scomparsa di Francesca Deidda. Certo è che la manifestazione non sarà una ripresa della Sagra delle pesche, e l'amministrazione lo sottolinea anche negli indirizzi per l'organizzazione: «Non si intende enfatizzare l’aspetto commerciale ma solo quello della solidarietà e convivialità, escludendo la presenza di bancarelle di vendita a somministrazione, fatta eccezione per tre posteggi di vendita tradizionale di torrone e dolciumi». In ogni caso si conta sui «punti di ristoro locali e la possibilità per le attività commerciali e artigianali locali, ubicate nelle aree chiuse al traffico, di posizionare panche/sedie e tavoli all’esterno». Via Cagliari sarà chiusa al traffico, sia venerdì 13 che sabato 14, dalle 19 a mezzanotte, sintomo che comunque l'amministrazione si aspetta un cospicuo numero di presenti. Dal Comune fanno sapere inoltre che si è sentita «l’esigenza di trasmettere e divulgare, nonostante l’attuale clima di tristezza e sconcerto, il senso di appartenenza ad una realtà locale ospitale, aperta al mondo, al dialogo e al confronto che ha fatto della parola “condivisione” il suo motto naturale». Per far fronte alle spese si utilizzeranno i fondi inutilizzati della Sagra, ma anche della festa delle fragole di maggio.

