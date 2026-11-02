«Non sappiamo perché sia successo ma non ci faremo abbattere» 

«Mamma piangeva. Quando mi ha detto “hanno bruciato tutto” ho pensato subito a papà, che da poco ha avuto un infarto». È ancora forte lo spavento di Christian Spiga, fioraio 26enne che lavora al cimitero di San Michele, per l’incendio divampato tra venerdì e sabato nel parcheggio di casa in via Emilia.

Le fiamme hanno distrutto il furgone della famiglia e raggiunto l’abitazione, invasa dal fumo. «Sembra di vivere un film, fino all’ultimo ho sperato fosse un corto circuito». Sulle cause del rogo, che potrebbe essere doloso, proseguono le indagini dei carabinieri. «Oltre al danno subito, leggo tante false accuse sui social». Sono andati persi circa 15mila euro di merce, ma non ci sarà alcun rimborso assicurativo: «Due settimane fa – sottolinea il 26enne – per risparmiare in vista degli acquisti per la commemorazione, avevamo scelto di non rinnovare la copertura furto e incendio».

La famiglia è comunque riuscita a continuare a lavorare, grazie a un vecchio furgone e alcuna merce donata, ma non è mancato il sostegno degli amici, che hanno organizzato una raccolta fondi. «È arrivata un’ondata di amore incredibile e inaspettata. I soldi, in questo momento, sono l’ultima preoccupazione. È stata una tragedia, ma la affrontiamo con il sorriso».

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