«Non sai cosa rischi, non ho nulla da perdere» 

«Tu non sai chi sono io: non ho nulla da perdere». «Hai sbagliato a metterti contro di me». «La tua vita sarà un incubo». È il tenore di alcuni dei messaggi inviati a una delle due ragazze coinvolte, loro malgrado, nell’inchiesta che ha portato all’arresto, ai domiciliari, di Alessio Melis, Mattia Coppo e Yasser Badaoui. Due degli indagati, i più giovani secondo la ricostruzione degli investigatori della Digos, avrebbero preso di mira le loro ex con minacce molto pesante utilizzando i social network. Gli agenti coordinati dal dirigente Antonio Nicolli hanno sequestrato i telefoni cellulari durante le perquisizioni effettuate all’alba: contano di trovare ulteriori conferme alle ipotesi accusatorie.

E anche il figlio del poliziotto della Digos avrebbe subito delle intimidazioni proprio perché frequentava una ragazza, ex fidanzata di uno degli indagati. E per questo sono comparse delle scritte davanti all’abitazione di un’altra giovane, a Vallermosa. E sempre a Vallermosa è finito nel mirino del gruppo il comandante dei carabinieri della locale stazione: una scritta con minacce di morte. Il militare avrebbe cercato di notificare un avviso orale a uno degli indagati: per questo sarebbe scattato l’atto intimidatorio.

Durante le indagini si è inoltre scoperto che Melis poteva essere coinvolto in una vicenda di spaccio. Questa parte di inchiesta è passata alla Squadra Mobile che, ad aprile, ha fermato il 38enne di Villasor con un carico di 31 chili di marijuana. Era finito in carcere, poi ai domiciliari e ancora in carcere: per questo l’ordinanza ieri gli è stata notificata nel penitenziario di Uta. (m. v.)

