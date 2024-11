Non le manda a dire. Il sindaco di Orgosolo, Pasquale Mereu, è il padre della Pratobello 24. E la notizia che, con l’ordinanza del Consiglio di Stato, proprio la proposta di legge di iniziativa popolare da 211mila firme, può all’improvviso tornare centrale, lo riempie di orgoglio. Ma non si fida: «Anche perché la maggioranza vuole andare avanti sul ddl 45», dice Mereu. «La legge che stanno discutendo in Aula recepisce tutte le normative nazionali: riescono a rendere idonee le aree non idonee con consenso dei Comuni». Il sindaco di Orgosolo non ci sta: «La Pratobello oggi tornerebbe utile». E anche sulla promessa di un incontro con i capigruppo di maggioranza e di opposizione ottenuta dalle donne che hanno occupato l’Aula del Consiglio resta cauto: «Chissà quando verrà fissato», prosegue, «e chissà se c’è la volontà di seguire un percorso che ponga una proposta sostenuta da tutti i sardi come la Pratobello 24 al centro del dibattito. A me sembra che ci sia solo la volontà di far calare il silenzio, di tenerci buoni: ma noi staremo vigili, non riusciranno ad addormentare la partita». La mobilitazione non si è spenta. Tutt’altro: «Siamo pronti a nuove forme di lotta, l’occupazione del Consiglio e i presìdi sono stati solo un primo passo per far capire che non molleremo», conclude. «Il Consiglio regionale deve saperlo, la Giunta ancora di più: un assessore ha preso l’incarico giurando – come tutti – di non avere incompatibilità. Ma ha chiuso a inizio settembre la società attraverso cui si occupava legittimamente, da privato cittadino, di eolico. La mattina noi possiamo guardarci allo specchio. E alcuni di loro?». (lo. pi.)

