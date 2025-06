Non rispetta le misure restrittive: in cella un disoccupato 

Due settimane prima era stato arrestato insieme a un altro uomo perché fermato dai carabinieri mentre cercava di scassinare la colonnina automatica per il pagamento dei parcheggi, in via Gianturco, all’angolo con via Pessina. Nonostante fosse sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, secondo le accuse dei carabinieri della compagnia, Fabio Argiolas, 42 anni, in questi giorni è sospettato di altri episodi simili. Per questo l’ufficio di sorveglianza, su proposta della stazione di Sant’Avendrace, ha emesso un nuovo provvedimento restrittivo proprio per le continue violazioni delle prescrizioni imposte: i militari lo hanno rintracciato e accompagnato in carcere a Uta.

Argiolas, assistito dall’avvocato Marco Lisu, ha a suo carico una condanna per rapina commessa nel Cagliaritano e dal 2023 era appunto sottoposta alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali: per questo sconterà la pena residua, nove mesi, in una cella. Nonostante il provvedimento due settimane fa c’è stato l’arresto per il tentato furto alla colonnina automatica per il pagamento dei parcheggi utilizzando un piede di poco. Inoltre è sospettato di altri episodi. (m. v.)

