«Non riesco a uscire di casa» 

«Spesso le auto parcheggiate davanti al garage non mi permettono di uscire di casa. Chiedo soltanto di far rispettare i divieti esistenti e consentirmi così di potermi muovere liberamente, perché da parecchio tempo mi sento come prigioniero». Questo l’appello di Giuseppe Cani, pensionato invalido di 86 anni, costretto all’utilizzo di un supporto per potersi muovere, ma inutile per la maggior parte della volte a causa delle auto parcheggiate davanti alla propria abitazione.

Centro storico

Giuseppe Cani vive nel centro storico, all’angolo fra via Cavallotti e piazza Fenza, dove gli stalli per la sosta dei veicoli sono pochi e trovare un parcheggio diventa un’impresa tale da spingere parecchie persone a farsi beffa dei divieti: «La nostra casa ha due ingressi - spiega la moglie Antonietta Marongiu - uno su via Cavallotti, l’altro su piazza Fenza. Quest’ultimo è un garage e sbocca proprio nell’area dove vige un divieto di sosta che mai viene rispettato. Mio marito utilizza il deambulatore, ma le auto sono tanto vicine all’imbocco che non è fattibile poter uscire od entrare». Dal lato di via Cavalotti esiste uno stallo dedicato al parcheggio per i disabili: «Ma capita spesso che anche questo spazio sia occupato da chi non possiede il tesserino - prosegue Giuseppe Cani - e riuscire ad utilizzare il deambulatore da quell’ingresso è una vera e propria impresa. Ormai uscire di casa è diventato per me un incubo».

Appello al Comune

Per provare a risolvere le criticità, Cani si è rivolto all’amministrazione comunale: «Sono passati tanti mesi da quando mi hanno promesso che avrebbero affrontato il problema. - rivela - Ma ad oggi non è cambiato proprio nulla». insignito dell’onorificenza di cavaliere della Repubblica per i tanti anni spesi e i traguardi raggiunti al servizio delle Poste Italiane, il pensionato chiede di riuscire a passare la propria vecchiaia nella tranquillità della sua abitazione: «Invece ogni giorno è uno strazio, sono stanco di non poter far valere anche i più semplici diritti». Intanto l’assessore comunale alla Viabilità Francesco Melis assicura: «Siamo al corrente delle criticità della zona. È pronta una delibera che ci permetterà di installare dei distanziatori in piazza Fenza, in modo che le auto non possano parcheggiare ostruendo gli ingressi. Siamo in attesa che arrivi il materiale per poter procedere con l’installazione».

