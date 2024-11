Non rientra in carcere dopo il permesso: arrestato per evasione 

Lo scorso 28 ottobre è uscito dal carcere di Sassari per un permesso premio. Sarebbe dovuto rientrare sabato scorso ma di lui si sono perse le tracce. Così Fabrizio Medda, cagliaritano di 27 anni, è diventato un ricercato. Le ricerche da parte degli investigatori della Squadra Mobile e del Nucleo investigativo regionale della Polizia Penitenziaria sono partite subito e si sono concentrate nella zona di Is Mirrionis. E mercoledì è scattato il blitz: gli agenti lo avrebbero visto rientrare in un appartamento – non riconducibile a familiari, parenti o amici – e hanno così organizzato l’incursione. Dopo aver circondato l’edificio, i poliziotti sono entrati. Il 27enne non ha opposto resistenza: era in una camera da letto ed è stato arrestato.

Su disposizione del pm di turno è stato accompagnato nel carcere di Uta. Recuperati, e sequestrati, anche due microtelefoni cellulari e un caricabatteria: il sospetto degli inquirenti è che Medda li volesse portare in cella, eludendo in qualche modo i controlli, nel caso avesse deciso di costituirsi. Un’ipotesi avanzata dai poliziotti che dopo aver accompagnato il 27enne negli uffici della questura (è stato raggiunto qui dall’avvocata Roberta Boi) è stato trasferito nel penitenziario di Uta con l’accusa di evasione. Tra oggi e domani verrà interrogato dal giudice.

Sono in corso ulteriori approfondimenti da parte della Mobile per capire chi gli abbia fornito ospitalità in questi giorni. Nel suo passato era finito nei guai nelle indagini per un traffico di droga. E nel 2018 era stato arrestato per evasione, dai domiciliari, sempre nella zona di Is Mirrionis. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA