«Non ricordo di aver ucciso mio padre» 

Anche il difensore, l’avvocato Pierfranco Tirotto, ha chiesto speciali cautele per il suo assistito e idonee misure di sicurezza. Ieri pomeriggio, quando Michele Fresi è comparso davanti al gip di Tempio, Marco Contu, si è capito chiaramente che il “viaggio” nel delirio delle sostanze allucinogene non era ancora finito. Il giovane arzachenese accusato di avere ucciso a bastonate il padre è apparso ancora disorientato e stordito. Ma anche se ha scelto la linea del silenzio (Fresi si è avvalso della facoltà di non rispondere) il ragazzo qualcosa l’ha detta della sua notte di follia e non si tratta di ammissioni da poco. «Ho usato una decina di cartoncini di acido»: è stata questa una delle importanti conferme arrivate ieri da Fresi. Il presunto parricida ha raccontato di avere assunto la sostanza psichedelica e allucinogena in dosi massicce, poche ore prima di uccidere il padre. Michele Fresi ha detto di non ricordare nulla dell’aggressione del padre. «Ho presente il momento – ha detto il ragazzo – del ferimento della mia amica. Quello lo ricordo, ma di mio padre non ho in testa niente».

In cella

Il gip ha convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Sempre a margine dell’udienza di ieri Fresi ha confermato le allucinazioni causate dall’acido: «Mi sentivo braccato, gli alieni mi seguivano ovunque. Per questo sono andato al bar a chiedere aiuto e ho chiesto che chiamassero mio padre. Non riconoscevo le persone che erano davanti a me. Avevo la sensazione che mi uscissero delle cose dal naso». Un delirio totale nel quale sembra essere maturata l’esplosione di violenza della quale ha fatto le spese Giovanni Fresi. I Carabinieri stanno esaminando un filmato che documenterebbe il momento della aggressione mortale dell’orafo.

«Tragedia evitabile»

Giovanni Fresi aveva allevato praticamente da solo il figlio Michele, i rapporti con la madre del ragazzo si erano interrotti quasi subito. E ora la tragica fine dell’orafo arzachenese è anche al centro di una dura presa di posizione da parte di alcuni familiari della vittima. Una parente stretta di Giovanni Fresi ha scritto su Facebook: «Il dolore più grande è che questa tragedia poteva essere evitata. È inaccettabile che sia avvenuta a 700 metri dalla caserma dei Carabinieri e con un Commissariato di Polizia nel territorio del Comune. C’era il tempo per evitare i feriti e c’era tutto il tempo per salvare la vita di Giovanni Fresi. Rende tutto più grave una circostanza: tutti erano a conoscenza della condizione e della instabilità di Michele».

