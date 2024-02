Non riciclò soldi in Portogallo: trentenne assolto 

Sperava di aver trovato un lavoro, ma è finito davanti al giudice con la pesante accusa di riciclaggio. Diego Strazzera (30 anni di Sinnai) è riuscito comunque a dimostrare nel corso del dibattimento, anche grazie all’impegno del suo avvocato, Simone Vargiu, che anche lui era una vittima, truffato esattamente com’era accaduto agli altri. E la Prima sezione penale del Tribunale, presieduta dal giudice Lucia Perra, l’ha mandato assolto con la formula più ampia: perché il fatto non costituisce reato.

Strazzera era accusato di riciclaggio perché, secondo l’accusa, si sarebbe impossessato dei codici di accesso di un conto corrente bancario intestato ad una società e, alterando il funzionamento del sistema informatico dell’istituto di credito, si sarebbe impossessato di 7220 euro, trasferendoli attraverso un bonifico ad una persona non identificata che si trovava in Portogallo

Alla fine, come dimostrato dal processo, anche l’imputato era stato truffato da una società per la quale aveva aderito a un’offerta di lavoro ed è stato utilizzato, inconsapevolmente, per girare dei soldi sottratti fraudolentemente ad un’altra azienda. Terminato il processo, il collegio ha compreso cos’era accaduto e l’ha mandato assolto, facendo cadere le accuse.

