«Non ricevo corrispondenza e bollette da dicembre» 

Poste Italiane, ancora proteste. Dalla consegna delle lettere a singhiozzo, alle bollette ricevute in ritardo fino alla corrispondenza lasciata nelle cassette di altri destinatari. A parlare è una cittadina di Sardara, Maria Vittoria Onnis che, dopo aver presentato un reclamo alle Poste e atteso inutilmente una risposta, lamenta il disservizio: «Dai primi di dicembre non ricevo corrispondenza. Mi stanno privando di un diritto. Quel che è peggio che spesso i miei vicini di casa fanno da postini, sono loro che bussano alla mia porta per consegnarmi la posta, trovata nelle loro cassette. Passi la pubblicità, ma è corretto che chiunque venga a conoscenza di cose mie personali, quali avvisi di giacenza, questioni sanitari e altro ancora? Ho fatto presente il problema ai postini, nulla è cambiato».

Il caso non è isolato: nella cittadina termale è frequente che un utente trovi nella sua cassetta corrispondenza di altre persone. La replica di Poste Italiane: «A Sardara il servizio è regolare e in linea con gli standard aziendali di qualità. Nel caso specifico, la signora riceve la corrispondenza con indirizzi diversi. Situazioni simili, così come casi di omonimia, sono diffusi nel Comune e possono complicare, rallentare e talvolta pregiudicare il lavoro degli addetti al recapito. Poste Italiane coglie l’occasione per invitare i cittadini, laddove fosse necessario, a correggere le proprie posizioni, verificando o installando, se assenti, cassette postali e citofoni e comunicare agli abituali mittenti, l’indirizzo completo o eventuali variazioni, in coerenza con la toponomastica». (s. r.)

