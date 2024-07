«Non riavremo l’Economia, serve un ruolo di prestigio» 

Chiusa la due giorni brasiliana del G20, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il governatore di Bankitalia Fabio Panetta lanciano l’allerta su un mondo che muta rapidamente ma cresce poco. In particolare per Giorgetti il punto è che «se l’Unione europea vuole avere un ruolo, si deve dare una chiara rotta». La riflessione nasce dai tempi lunghi per la nascita della nuova Commissione e dalla generalizzata «fatica a trovare una governance precisa» in tutte le istituzioni del blocco, fatta salva la Banca centrale «che viaggia senza problemi». Per l’Italia la partita a Bruxelles è aperta: per Giorgetti è «improbabile» una riconferma dell’Economia, portafoglio ora assegnato a Paolo Gentiloni, ma «la discussione è in corso» e l’obiettivo per l’Italia è comunque posizionarsi in prima fila con una responsabilità economica pesante, come compete «ad un grande Paese fondatore». D’altra parte, osserva il ministro, se guardiamo a cinque mesi fa «avevamo un filotto di presenze italiane significativo nella dimensione economica, sia al Parlamento europeo che in Commissione. Al Parlamento si è persa, in Commissione probabilmente quel tipo di posizione si perderà. Ma chiaramente ce ne sono altre in discussione».

