Non reati ma errori nella vendita di villa Ragnedda 

Nessun accordo illecito tra giudici per l’acquisto di villa Ragnedda, nessuna “combine” per aggiudicare il bene “ad un prezzo vile”, ma una serie di circostanze e anomalie che hanno, comunque, inciso nell’asta del gennaio 2016. Per i giudici della Seconda Sezione penale del Tribunale di Roma (collegio presieduto da Sabrina Lorenzo) non ci sono mai state le prove della turbativa della vendita di Villa Ragnedda ai magistrati Chiara Mazzaroppi e Andrea Schirra. Un accordo per assegnare l’immobile con uno sconto non è avvenuto, il dato emerge dalla motivazioni della sentenza sul caso aste, la vicenda che fatto tremare il palazzo di giustizia di Tempio e ha interessato in generale tutta la magistratura sarda. Lo scorso luglio erano stati assolti, il giudice Alessandro Di Giacomo (il magistrato che nel gennaio 2016 assegnò il bene), la ex gip di Tempio Elisabetta Carta (scagionata dall’accusa di rivelazione di segreti d’ufficio), gli avvocati Giuliano Frau e Tomasina Amadori e Ermanno Giua, l’ingegnere olbiese accusato di falsa perizia.

Le motivazioni sono contenuti in una cinquantina di pagine che ripercorrono la vicenda. I giudici premettono che la prova dell’accordo illecito non è mai stata raggiunta, anzi non c’è mai stata. Il Tribunale di Roma segnala che la procedura inizia nel 2013, trascorrono troppi anni dall’avvio dell’iter al momento dell’assegnazione della villetta per poter parlare di vendita pilotata. Inoltre alcuni dei protagonisti non si conoscevano nel 2013. Quindi l’accordo per una vendita sotto costo non c’è stato. ll Tribunale di Roma segnala però delle problematiche nella descrizione tecnica dell’immobile ai fini dell’asta. Sarebbero stati commessi degli errori, senza dolo, che hanno reso l’edificio meno appetibile per i potenziali acquirenti e inoltre venne privilegiata, in astratto, l’assegnazione rispetto ad altri interessi. Alessandro Di Giacomo, difeso dal penalista Gian Domenico Caiazza, appellerà la sentenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA