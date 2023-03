«Non raggirò l’anziana per denaro: assolta» 

In primo grado, davanti alla giudice Cristina Ornano, era stato ricostruito che l’anziana avrebbe dato all’imputata 14 assegni, di cui uno circolare, emessi tra il 2007 e il 2016 per una cifra complessiva di 59.800 euro. Con altri due assegni, staccati il 28 dicembre 2010 e il 27 gennaio 2014 e intestati al fratello e al padre della donna, la nonnina le avrebbe dato altre 17 mila euro. Oltre all’accusa di truffa, la Procura aveva contestato anche l’aggravante di aver approfittato delle condizioni di “minorata difesa” dell’anziana, affetta da “disturbo neurocognitivo” per via dell’età avanzata.

I fatti che avevano dato origine al procedimento penale risalgono al periodo compreso tra il marzo 2011 e il giugno del 2016, quando – secondo le accuse contestate dalla Procura – la donna avrebbe approfittato di un’anziana per portarle via dei soldi, facendole credere di versare in un grave stato di bisogno per motivi di salute sia suoi che dei propri familiari. Per la Procura – che l’aveva indagata per truffa – Maria Rita Lecca avrebbe descritto con malizia le proprie condizioni di vita, così da impietosire una donna ultranovantenne (classe 1918) convincendola a consegnare, in diverse occasioni, consistenti somme di denaro, prevalentemente con assegni.

Era stata condannata in primo grado ad un anno e mezzo di reclusione per circonvenzione di incapace, ritenuta responsabile di aver approfittato delle condizioni di salute di un’anziana che assisteva per spillarle del denaro. In realtà, Maria Rita Lecca, 65 anni, originaria di Muravera ma residente a Villaputzu, quel reato non l’ha commesso. I giudici della Corte d’appello l’hanno assolta con la formula più ampia, accogliendo il ricorso dei difensori Mauro Massa e Massimiliano Carboni.

La vicenda

L’appello

La giudice, al termine del processo di primo grado, aveva modificato l’imputazione originaria di truffa in circonvenzione di incapace, condannandola a un anno e sei mesi di reclusione. Depositate le motivazioni è arrivato subito il ricorso in appello degli avvocati Massa e Carboni che hanno contestato per intero l’ipotesi accusatoria, ritenendo che le donazioni di danaro fossero una libera scelta dell’anziana e che la sua volontà non fosse alterata. In altre parole, la tesi della difesa era che Maria Rita Lecca avesse legittimamente ricevuto il denaro come «atto di liberalità», in cambio dei quattro anni di attività svolti in qualità di amica e badante con l’anziana. Inoltre, gli avvocati difensori hanno dimostrato che il disturbo cognitivo della novantenne fosse arrivato solo nel 2018, prima dunque la sua volontà e le capacità di intendere e di volere non sarebbero state alterate. Da qui la decisione della Corte d’appello presieduta dal giudice Massimo Poddighe che ha assolto la 65enne con la formula più ampia: «Perché il fatto non sussiste».

