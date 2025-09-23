VaiOnline
Dopo gara.
24 settembre 2025 alle 00:37

«Non raccogliamo quanto meritiamo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. «La squadra è viva, in crescita, ma non raccogliamo quanto meritiamo, con qualche episodio diverso avremmo qualche punto in più»: esordisce così un affranto Michele Pazienza. Il tecnico della Torres spiega: «Fa male sempre perdere, così molto di più perché stavamo disputando una buona partita, eravamo riusciti a trovare il gol del vantaggio dopo esserci andati vicino nel primo tempo in un paio di occasioni. L’espulsione purtroppo ci ha tolto un po’ di spinta in avanti e ci ha fatto abbassare di molto il baricentro».
La classifica è pericolosa, praticamente da playout. Mister Pazienza ribatte: «Bisogna reagire attraverso il lavoro. Non conosco altre strade. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte. La squadra è viva e lavora bene, nelle ultime tre gare l'ho vista migliorare, ma in questo momento non basta e non possiamo non dircelo. Bisogna continuare a lavorare con la consapevolezza che in questo momento dobbiamo fare qualcosa in più per raccogliere ciò che meritiamo». Risponde anche alla sostituzione di Biagetti, che come braccetto destro ha disputato un buon primo tempo: «L'ho tolto perché stava andando in difficoltà, non riusciva più ad accorciare sull'avversario». (g.m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Coppa Italia

Il Cagliari ci ha preso gusto: 4-1 al Frosinone

l Gaggini, Spignesi
Cronaca

Scomparsa a Palau, la pm: «È omicidio» Due sotto inchiesta

Il giallo della donna di Castelsardo:  gli inquirenti cercano il cadavere 
Andrea Busia
Cronaca

Travolto da un’auto, 18enne muore in monopattino

Lo schianto in via Is Maglias a Cagliari: il ragazzo ucraino era salito sul mezzo elettrico da pochi istanti 
Matteo Vercelli
Quartu.

Anziano veterinario falciato sulle strisce mentre torna a casa

Enayat Besharati, 80 anni, iraniano abitava e lavorava da anni nell’Isola 
Raffaele Serreli
Energia

Aree idonee sarde, a Roma inizia un autunno caldo

Il 7 ottobre la Consulta decide sulla Legge 20: I comitati: «Pronti a riprendere la protesta» 
Lorenzo Piras
Il piano

Assalto eolico a Pan di Zucchero

Enrico Fresu
l’anomalia

Tromba d’aria nel mare di Cagliari

Il tornado visibile in tutto il Golfo si dissolve sulla terraferma 
Luigi Almiento
Intervista

La Sla e il fine vita: «Voglio che mi lascino morire»

Il fondatore dell’associazione Olimpia Onlus: «Sento sulla pelle cosa provano le persone che assistevo» 
Sara Marci
Caso Grillo

Se lei non dice sì è uno stupro: «Sentenza importante»

La legge sul consenso alla Camera: «Libero, consapevole ed esplicito» 
Caterina De Roberto