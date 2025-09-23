Sassari. «La squadra è viva, in crescita, ma non raccogliamo quanto meritiamo, con qualche episodio diverso avremmo qualche punto in più»: esordisce così un affranto Michele Pazienza. Il tecnico della Torres spiega: «Fa male sempre perdere, così molto di più perché stavamo disputando una buona partita, eravamo riusciti a trovare il gol del vantaggio dopo esserci andati vicino nel primo tempo in un paio di occasioni. L’espulsione purtroppo ci ha tolto un po’ di spinta in avanti e ci ha fatto abbassare di molto il baricentro».

La classifica è pericolosa, praticamente da playout. Mister Pazienza ribatte: «Bisogna reagire attraverso il lavoro. Non conosco altre strade. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte. La squadra è viva e lavora bene, nelle ultime tre gare l'ho vista migliorare, ma in questo momento non basta e non possiamo non dircelo. Bisogna continuare a lavorare con la consapevolezza che in questo momento dobbiamo fare qualcosa in più per raccogliere ciò che meritiamo». Risponde anche alla sostituzione di Biagetti, che come braccetto destro ha disputato un buon primo tempo: «L'ho tolto perché stava andando in difficoltà, non riusciva più ad accorciare sull'avversario». (g.m.)

