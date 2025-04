«Non potrei mai far male a un animale»  

«Non ho niente da dire, se non che nel racconto di quello che mi è successo ci sono delle imprecisioni. Amo gli animali, non avrei mai fatto del male a un cane»: sono le sole parole che Marius Mihai, 27 anni il prossimo 6 maggio, accetta di pronunciare mentre lascia il reparto di chirurgia d’urgenza dell’ospedale Brotzu di Cagliari per fare rientro a casa, a Capoterra. Originario di Pașcani, cittadina della storica regione moldava in Romania, Marius è il giovane che sabato notte, in piazza Sardegna, a Capoterra, è stato ferito alla scapola sinistra da un proiettile esploso da una carabina potenziata imbracciata da un disoccupato di 49 anni già noto alle forze dell’ordine, il capoterrese Anastasio Porcu, arrestato poche ore dopo dai carabinieri.

E proprio alle prime ricostruzioni investigative dei militari si deve l’ipotesi che Marius Mihai contesta: quella secondo cui Porcu si sarebbe voluto vendicare perché il giovane di origini rumene avrebbe calpestato la zampa del suo cane. Ma Marius ama gli animali: lo dimostrano le tante immagini che, sui suoi profili social, lo ritraggono con cavalli, conigli e altri amici a quattro zampe.

«Futili motivi»

Marius Mihai, che ha iniziato appena maggiorenne a lavorare come operaio agricolo in varie regioni d’Italia, è impiegato da diversi anni nella ditta “Ts Sistemi” di Sanluri. Sabato notte si trovava in piazza Sardegna a Capoterra insieme ad alcuni amici. Il suo aggressore, giunto alle sue spalle, gli ha sparato colpendolo alla scapola sinistra. Nel verbale stilato dai carabinieri del Nucleo operativo della Compagnia di Cagliari, che hanno indagato sull’episodio con l’aiuto dei colleghi delle Stazioni di Capoterra e Pula, è riportato che la “lite nata intorno alle 3 di domenica” sarebbe dovuta a “futili motivi, legati a un incidente con l’amico a quattro zampe”.

Ricovero e dimissioni

Il giovane ferito si è rivolto alla Guardia medica per poi essere trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Brotzu di Cagliari. La ferita, fortunatamente, era superficiale e ieri il ragazzo ha potuto lasciare ieri la stanza numero 7, al settimo piano, riservata ai degenti del reparto chirurgico. Sul volto alcune escoriazioni ma anche un colorito roseo, non ha voluto rilasciare ulteriori dichiarazioni: «». Fermo ma gentile e sorridente, Mihai non ha aggiunto altro e, con lo zainetto in spalla, è potuto tornare a casa.

