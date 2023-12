«Non posso votare per alzata di mano: ho una disabilità» 

Giampietro Congiu non può svolgere serenamente il suo incarico di consigliere comunale a Nuragus. Colpa di un regolamento non inclusivo che prevede per ogni votazione in Aula l’alzata di mano: ma lui è affetto da una disabilità che gli impedisce l’uso delle braccia.

In Aula

«Un regolamento non inclusivo»: così è stato definito da Congiu il documento che regola le sedute del Consiglio Comunale di Nuragus. Il caso è stato sollevato in Aula con forte disappunto dallo stesso Giampietro Congiu, ex candidato sindaco sconfitto nelle amministrative da Giovanni Daga e oggi capogruppo di minoranza. Ed è proprio la parte relativa alle modalità di voto l’oggetto della battaglia intrapresa dal consigliere disabile contro il regolamento che disciplina le sedute del Consiglio. Il documento è stato approvato con i soli voti della maggioranza perché la minoranza ha abbandonato l’Aula a seguito dei contrasti nati prima del voto.

Il caso

Il problema del regolamento inadeguato e non inclusivo si è subito palesato nell’ultima seduta, quando i consiglieri sono stati chiamati ad esprimere il proprio parere su una variazione di bilancio per alzata di mano.

«In quell’occasione», ha spiegato Congiu, «la questione bene o male è stata risolta con la votazione per appello nominale dei consiglieri, ma il fatto si sarebbe evitato se avessero seguito i nostri consigli, anche perché l'appello nominale è molto lungo rispetto al metodo di voto standard».

Quello che Giampietro Congiu e il suo gruppo contestano è che si sia deciso di modificare il regolamento solo quattro giorni prima del Consiglio durante il quale si sarebbe votato per l'approvazione, senza dare la possibilità di emendarlo e dunque apportare le giuste modifiche che a parere della minoranza, potessero rispondere alle esigenze di tutti.

Il sindaco

«Nulla di più falso», secondo il primo cittadino Giovanni Daga. «Gli atti sono stati mandati per tempo», ha detto, «se la minoranza avesse voluto un confronto, i consiglieri avrebbero potuto chiamarmi, siamo in un piccolo paese. Sono faziosi e hanno deciso di non cercarci per poterci attaccare, non sono mai stati propositivi».

Di diverso avviso Congiu: «Noi della minoranza avevamo chiesto un rinvio in modo da poterci lavorare insieme, eravamo disponibili ad incontrarci ma la risposta è stata negativa. Io voglio che il mio voto sia chiaro e non deve avvenire per gentile concessione. La votazione per appello nominale proposta dalla segretaria comunale mi ha permesso di votare ma la mia battaglia non riguarda solo me, un domani potrebbe riguardare chiunque altro. Abbiamo voluto sottolineare che la modifica del regolamento comunale doveva essere portata avanti nel rispetto di tutti: la modalità di votazione deve essere inclusiva».

Il sindaco Daga respinge al mittente l'accusa di poca inclusività: «I regolamenti li scrivono i tecnici e ci sono in tutti i comuni, anche il nostro è un regolamento standard come ha confermato la segretaria durante la seduta». ma poi apre al confronto e alla collaborazione: «Noi siamo a disposizione», ha detto Daga, «se dalla minoranza vogliono segnalare le parti del regolamento che non vanno bene e se riescono a motivarle in maniera adeguata, noi siamo pronti a fare le modifiche e a condividerle, nessuno negherà a Congiu o ad altri il diritto di voto».

Congiu annuisce ma ribadisce: «Ci sono regolamenti più inclusivi».

RIPRODUZIONE RISERVATA