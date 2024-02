«Non posso vedere mia figlia» 

L’ultima volta che ha visto la sua bambina, di nove anni, risale a metà dicembre. Ancora prima erano passati tanti mesi. Ora le cose sono precipitate e tutto diventa più difficile per una giovane mamma. Vive una situazione drammatica, visto che il servizio per consentire l’incontro protetto (deciso dal giudice su richiesta dell’avvocato), in capo all’Unione dei Comuni del Marghine, è sospeso da mesi, poiché è scaduto l’appalto.

La storia

Protagonista della vicenda è una giovane donna, che da cinque anni, cioè da quando si è separata dal marito, sta vivendo l'inferno. Subito dopo la separazione le è stata tolta la piccola, che adesso ha nove anni, affidata al padre. Secondo il racconto della donna, sarebbe venuto meno il diritto del minore a conservare un solido e continuativo rapporto con entrambi i genitori, dopo la loro separazione. Un principio cardine dell’ordinamento, che può essere derogato solo in presenza di situazioni che possono porre a rischio il minore. «I giudici hanno ascoltato la bambina - racconta - che ha espresso il desiderio di vivere col padre. Grazie alla richiesta del mio avvocato, il giudice ha deciso che posso incontrare mia figlia periodicamente, attivando l’incontro protetto, nel centro Spazio Neutro, in capo all’Unione dei Comuni del Marghine. Il babbo la porta solo a questi incontri, che però dal 19 dicembre sono venuti meno. Proprio dal 19 dicembre non vedo e non posso sentire mia figlia, perché il servizio dell’Unione dei Comuni è stato sospeso».

Senza fondi

Il servizio è sospeso perché a dicembre è scaduto l’appalto per la gestione. I Servizi sociali dell’Unione dei Comuni hanno chiesto l’intervento dell'Anac, per poter accedere ai finanziamenti. La situazione non sembra risolversi in tempi brevi. Del caso si stanno occupando anche i Servizi sociali del Comune. «Mi è stato consentito di vedere la bambina, l’ultima volta, lo scorso 19 dicembre. Da allora non è stato più possibile incontrarla. Attendo da sempre che la mia bambina possa tornare a vivere con me. A casa - dice la donna - ci sono la sua cameretta, i suoi giochi e l’amore di una mamma».

