«Non posso crederci, era una coppia unita» 

«Il mio lavoro, mi porta a conoscere tante persone e spesso stringere rapporti di amicizia, come con Roberto e Giusy. Avevo conosciuto loro, qualche anno fa, per la vendita della loro casa, e da quell’occasione si era stretto un meraviglioso rapporto di amicizia. Non riesco ancora crederci, non voglio crederci, una famiglia così unita…che tutto sia finito così, in una tragedia che ti lascia senza parole», sono le parole che l'agente immobiliare Valentina Selis ha scritto sul suo profilo Facebook dopo aver saputo che Roberto Gleboni, operaio forestale di 52 anni, aveva compiuto una strage.Agli occhi di tutti, compresi a quelli dell'agente immobiliare, la famiglia Massetti-Gleboni non era quella utopicamente "perfetta", ma di certo lei amava tanto il marito. Dai vicini e dalle amiche di Giusi, l'assassino viene descritto come un soggetto «dal carattere particolare, un po' freddo e burbero. Ossessionato soprattutto dalla moglie e dalla figlia Martina.

Ma Giusi lo amava tanto, ne parlava sempre, ovunque andasse. Martina lo adorava, non avrebbe fatto una dedica del genere nella tesi di laurea, definendolo l'uomo più importante della sua vita. Così anche per gli altri due figli. Di certo, forse, i suoi atteggiamenti ossessivi venivano in qualche modo giustificati, o addirittura fatti passare come un'estrema dimostrazione d'affetto, ma questo non possiamo saperlo. Erano persone molto discrete». (g.pit.)

