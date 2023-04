«Non posso avere neppure i farmaci»  

La Regione più volte ha confermato che sarebbe imminente una nuova deroga e vicina la sigla di un complessivo accordo integrativo. A ieri, però, non c’era nulla e i medici hanno dovuto loro malgrado interrompere le prestazioni (tranne la prescrizione di farmaci salvavita) per i pazienti “extra”, anche qualcuno con gravi patologie. La madre di Veruska Loddo è una delle pazienti: « Lo abbiamo scoperto il primo aprile – racconta – e ironia della sorte anche l’infermiere che viene a domicilio per l’Adi è da ieri privo di medico: mia madre ha una grave patologia oncologica, ma in sei mesi non si è stati in grado di programmare per tempo la soluzione quindi ci si chiede quali siano state nel frattempo le priorità: forse chi deve decidere non ha toccato con mano i problemi degli ammalati» . Anna Lai, 69enne pensionata, ieri mattina ha chiamato il suo medico provvisorio per aver conferma di quanto già temeva. E confessa che ha iniziato a centellinare i farmaci come in tempo di guerra: « Sono cardiopatica e verso i primi di marzo ho intuito che sarebbe finita così quindi ho una scorta per due settimane dei medicinali che mi servono, ma se ho bisogno di derogare e mi rivolgo alla Guardia medica so già, perché l’ho sperimentato in passato, che non possono prescrivermi farmaci inerenti piani terapeutici» .

«La politica sta giocando sulla pelle dei nostri familiari: abbiamo appena scoperto che mia madre, colpita da un tumore, è senza medico di base e non può esserle prescritto nemmeno un calmante». Mauro Mereu, impiegato, e la mamma Giuseppina, 87 anni, sono due dei 4000 pazienti disperati che dal primo aprile sono ancora una volta senza medico di famiglia.

Il dramma

Lo avevano provvisoriamente, ma il 31 marzo è scaduta la deroga semestrale che aveva permesso a una decina di medici di Carbonia e Portoscuso di portare il massimale di pazienti da 1.500 a 1.800. Avevano cioè preso in carico quelli dei colleghi andati in pensione.

La Regione più volte ha confermato che sarebbe imminente una nuova deroga e vicina la sigla di un complessivo accordo integrativo. A ieri, però, non c’era nulla e i medici hanno dovuto loro malgrado interrompere le prestazioni (tranne la prescrizione di farmaci salvavita) per i pazienti “extra”, anche qualcuno con gravi patologie. La madre di Veruska Loddo è una delle pazienti: « Lo abbiamo scoperto il primo aprile – racconta – e ironia della sorte anche l’infermiere che viene a domicilio per l’Adi è da ieri privo di medico: mia madre ha una grave patologia oncologica, ma in sei mesi non si è stati in grado di programmare per tempo la soluzione quindi ci si chiede quali siano state nel frattempo le priorità: forse chi deve decidere non ha toccato con mano i problemi degli ammalati» . Anna Lai, 69enne pensionata, ieri mattina ha chiamato il suo medico provvisorio per aver conferma di quanto già temeva. E confessa che ha iniziato a centellinare i farmaci come in tempo di guerra: « Sono cardiopatica e verso i primi di marzo ho intuito che sarebbe finita così quindi ho una scorta per due settimane dei medicinali che mi servono, ma se ho bisogno di derogare e mi rivolgo alla Guardia medica so già, perché l’ho sperimentato in passato, che non possono prescrivermi farmaci inerenti piani terapeutici» .

Solo emergenze

Da ieri i medici tornati ai massimali d’origine di 1500 pazienti, al limite possono solo garantire visite mediche generiche oppure prescrivere farmaci legati ad emergenze (tipo insuline o anticoagulanti), ma non altri perché tecnicamente rischiano di risponderne in prima persona perché la voce di spesa sarebbe contestabile. Nel mezzo, come fra i classici incudine e martello, i pazienti: c’è chi ieri è stato ricevuto dal medico e messo al corrente che le deroga era finita. Ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni e certo non da chi in questi mesi si è assunto l’onere di accudire più pazienti – asserisce Francesco Aresti, 69 anni, afflitto da vari problemi di salute - nel giro di un anno e mezzo è il terzo medico di cui potevo disporre perché i primi due sono andati in pensione: se mi succede qualcosa devo sperare nella guardia medica o rivolgermi all’ospedale ma al Sirai sappiamo bene che sono già in crisi con la gestione delle urgenze».

