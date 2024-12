«Non possiamo riprendere il Donbass» 

Bruxelles. L’amara constatazione che sa di svolta. L’Ucraina, ha ammesso il presidente Volodymyr Zelensky, attualmente non ha forze sufficienti per riconquistare il Donbass e la Crimea con le armi e pertanto conta sulla diplomazia. La retromarcia, dopo tre anni di retorica sulla “reconquista”, arriva quando ormai sono giornaliere le fughe in avanti su possibili tregue o intese di pace, favorite dall’aria che tira a Washington. «Di fatto questi territori sono controllati dai russi», ha dichiarato il leader ucraino nel corso di un’intervista a Le Parisien prima di volare a Bruxelles per incontri con i leader europei.

Nelle ultime settimane Zelensky un discorso del genere l’aveva fatto solo sulla Crimea, la novità di ieri è l’inclusione del Donbass. «Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Vladimir Putin a sedersi al tavolo delle trattative», ha spiegato il presidente. Ed è proprio in questo quadro che il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha organizzato un mini-vertice con lo stesso Zelensky, che oggi prenderà parte al Consiglio Europeo, «per discutere del sostegno in corso all’Ucraina, in particolare sulla difesa aerea».

Gli inviti diramati ai leader di Francia, Germania, Polonia, Regno Unito, Italia ed Unione Europea (praticamente il formato del Weimar Plus, ormai preponderante) servono a Rutte per fare il punto sulla strada europea alla pace, che potrebbe prevedere anche gli scarponi sul terreno in Ucraina, con truppe di pace blustellate a vigilare sul cessate il fuoco. In aggiunta sono state incluse la Danimarca - in rappresentanza dei Paesi baltici-nordici - e l’Olanda, che esprime il segretario generale dell’Alleanza oltre che essere in prima linea in termini di aiuti militari. La cornice, non a caso, è molto intima. L’incontro si è tenuto nella residenza privata di Rutte, a Bruxelles. «Non si è visto nulla: nessun documento, nemmeno una menzione in agenda», ha confidato una fonte diplomatica alleata. Due pesi massimi come Emmanuel Macron e Keir Starmer però non c’erano, rappresentati dai ministri degli Esteri. «Senza Macron e Starmer la discussione sulle truppe di pace non può nemmeno iniziare», ha spiegato un alto funzionario europeo, assicurando che è molto lontana dall’essere matura. Rutte, dal canto suo, ha messo le mani avanti. «L’Ucraina deve essere messa in una posizione di forza per decidere quando e come aprire i negoziati», ha detto.

