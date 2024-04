«Non possiamo più ospitare Sant’Efisio» «Non possiamo più ospitare Sant’Efisio» 

«Troppo impegno, troppa fatica, non ce la sentiamo più, né io né i miei due figli, di andare avanti». Wanda Antinori Atzori, 82 anni, con tutta la sofferenza interiore possibile, ha annunciato al presidente dell’arciconfraternita di Sant’Efisio Andrea Loi che casa Atzori quest’anno non sarà la sede di una delle tappe del pellegrinaggio del Martire guerriero da Cagliari a Nora, il luogo del suo Martirio, e ritorno, per la tradizionale sagra al primo al 4 maggio.

La storia

Proprio nell’ultimo giorno del suo cammino il simulacro del Santo, portato dalle confraternite e dai gruppi folk, era solito fermarsi a Villa San Pietro nella dimora storica costruita nei primi del Novecento dal cavaliere Mario Atzori. Una scelta non casuale: nel 1943, mentre Cagliari era devastata dai bombardamento delle forze armate anglo-americane in guerra contro l’Italia e la Germania nazifasciste, si decise ugualmente di rinnovare il voto al Martire guerriero che salvò Cagliari dalla peste nel 1652, e il simulacro del santo trovò riparo in questa antica dimora di Villa San Pietro grazie a Mario Atzori.

La sindaca

«Siamo molto dispiaciuti», commenta la sindaca di Villa San Pietro Marina Madeddu, «ovviamente di tratta di un’abitazione privata e certe scelte spettano soltanto ai proprietari. Noi abbiamo cercato in tutti i modi di convincere la famiglia Atzori a ospitare anche per quest’anno Sant’Efisio. Ma comprendiamo le ragioni della signora Atzori, nuora del cavaliere che costruì quella bellissima casa diventata negli anni patrimonio storico del nostro paese».

La sindaca ha anche offerto alla famiglia Atzori tutto il sostegno dell’amministrazione comunale, «sia per i preparativi, sia per gli allestimenti, che immaginiamo molto impegnativi per una singola famiglia, ma purtroppo la signora Vanna è stata irremovibile».

In paese

In paese non esistono alternative a casa Atzori in grado di ospitare il santo. Ma resta il fatto che la comunità sia molto legata al martire guerriero e che comunque si stia preparando alla sagra dei primi di maggio. «Proprio a ridosso della festa – spiega la sindaca Madeddu – inaugureremo una nuova strada che abbiamo risistemato e sulla quale passerà la processione del santo. Cercheremo di realizzare un punto ristoro che ovviamente sarà un’altra cosa rispetto all’ospitalità garantita dalla famiglia Atzori ma che comunque testimonierà la devozione della nostra comunità per Sant’Efisio». (p. c.)

