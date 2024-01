«Non possiamo militarizzare un rione» 

Poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti della Polizia Locale si destreggiano all’interno del perimetro della Marina. Si fanno vedere nei punti di ritrovo della solita folla che anche a metà gennaio popola le viuzze del centro storico, quelle della movida che degenera in malamovida quando il livello dell’alcol inizia a salire troppo. «Questo fenomeno», ribadisce il questore Paolo Rossi, che coordina i servizi di ordine e sicurezza pubblica, disposti ancora una volta dall’ultimo comitato provinciale convocato in Prefettura, «non può essere affrontato solo sul fronte della sicurezza. Si tratta anche, e soprattutto, di una questione di senso civico, educazione e rispetto. Noi facciamo il possibile ma non possiamo militarizzare un quartiere. Non si può avere un poliziotto o un carabiniere in ogni strada, ventiquattr’ore su ventiquattro». E, dati alla mano, da quando sono iniziati i servizi sulla movida, il 20 marzo dell’anno scorso, i fatti di sangue o i reati gravi sono stati pochi. E la presenza delle forze dell’ordine ha permesso di arrestare venti persone (15 per rapinette, 2 per furto, 2 per spaccio e una per resistenza), denunciarne 13, identificarne 1.250 e controllare 522 vetture.

In azione

Sono otto gli operatori, in divisa, che entrano in azione alle 20 di ieri. Lavorano fino alle due, nella fascia oraria più impegnativa, quella che vede la presenza di migliaia di persone muoversi tra ristoranti, bar, locali notturni per poi invadere gli spiazzi all’aperto. «Ma sia prima che dopo», ricorda il questore, «ci sono le pattuglie delle volanti o del radiomobile in caso di necessità». Le situazioni da affrontare sono quasi sempre le stesse. Gruppetti di giovani che spesso esagerano con l’alcol, le verifiche del rispetto delle ordinanze comunali sulla vendita di bottiglie di alcolici ai minorenni e sul consumo, la prevenzione di possibili reati collegati alla presenza di molte persone (come furti e scippi) ma anche episodi di molestie e schiamazzi eccessivi. Impossibile o quasi trovare un equilibrio tra le esigenze di divertimento, legittime, dei ragazzi e di chi si vuole godere una serata di svago, e quelle degli abitanti che vorrebbero avere un po’ di tranquillità. E questo non rientra tra i compiti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Il presidio

Mentre il personale in divisa, coordinato sul posto dal funzionario della questura, Veronica Madau, presidia le zone considerate maggiormente a rischio, gli agenti del Reparto Mobile – presenti con il loro blindato in piazza Yenne – sono pronti a intervenire in caso di disordini. Anche loro inoltre svolgono un ruolo deterrente. Ci sono poi gli investigatori della Squadra Mobile: in borghese, si mischiano tra la folla, e osservano. Perché non è un mistero che da queste parti, nelle strade della Marina, il fenomeno dello spaccio esiste nelle sue varie ramificazioni, gestito da gruppetti di sardi ma anche di stranieri.

La percezione

Il servizio procede senza particolari intoppi. «È sempre così», commenta uno dei residenti. «Dove ci sono le forze dell’ordine non accade nulla. I problemi iniziano quando vanno via o in zone non controllate». Il questore, su questo punto, ribadisce: «Il nostro obiettivo è la prevenzione. Ci siamo per evitare disordini. Se poi succede qualcosa, ma questo può accadere in qualsiasi momento e in ogni luogo, entriamo in azione con la parte investigativa e repressiva». Perché «quando si ritrovano migliaia di persone, è più facile che succeda qualcosa di incontrollabile a causa di qualcuno che esagera con l’alcol». Anche per questa notte il servizio va avanti con interventi di routine, con qualche ubriaco riportato alla calma e con delle tensioni tra ragazzi bloccate sul nascere.

