Un esposto in procura di 35 anestesisti rianimatori fa calare un’ombra inquietante sull’operatività dell’ospedale Microcitemico. Nel mirino i vertici dell’Asl di Cagliari che hanno ordinato ai medici (in servizio al Santissima Trinità) di svolgere la loro attività anche nel presidio pediatrico: «Ci sono altissimi rischi per la salute e la sicurezza dei bambini», scrivono nell’esposto, «non abbiamo la formazione e le competenze adeguate».