«Non possiamo consegnare le case nuove» 

Dopo quindici anni nel Comune di Carbonia sparisce l’ufficio regionale di Tutela del paesaggio e fra i tanti e i primi a farne le spese sono, a Bacu Abis, le famiglie che aspettavano di entrare nelle nuove case che Area ha costruito nel rione che crolla.

La promessa

In maggio avevano quasi le chiavi in mano: pregustavano un cambio radicale di vita ma la burocrazia, già eterna di suo, si è presa altri due mesi. L’inconveniente riguarda gli inquilini destinati alle quattro palazzine (16 alloggi) costruite da Area nel rione di viale della Libertà: è un programma che va avanti da 25 anni e ha già permesso in passato di realizzare altre palazzine al posto di quelle demolite perché nate 70 anni fa in terreni geologicamente instabili. Ma la defezione in Municipio riguarda molti altri utenti che si vedranno, nella migliore delle ipotesi, rallentare le pratiche che prima venivano evase dai tecnici del Comune. L’ufficio Tutela del paesaggio era stata una conquista di una quindicina di anni fa: dopo pressioni crescenti, la Regione delegò a Carbonia le mansioni e i benefici sono stati notevoli. Di recente invece, per la pesante carenza di personale specializzato per quell’incarico (perché comunque a prescindere sono stati assunti tre ingegneri e otto geometri), al sindaco non è rimasto che restituire la delega alla Regione: «La volontà di massima è di riattivarlo il prima possibile – afferma l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – ma occorre essere sia realisti che ottimisti: realisti perché occorre ricostruire professionalità adatta a quell’ufficio delicato in cui una firma sbagliata può costare guai, ottimisti perché Cagliari sta facendo il possibile per venire incontro anche alle nostre esigenze».

La burocrazia

Il Comune ha così restituito decine e decine di pratiche alla Regione. È in questa fase (forse per un difetto di comunicazione fra Area e Comune) che a pagare dazio è stata Bacu Abis. «Lo scorso marzo – racconta Giuseppe Meletti, presidente del comitato per l’edificazione delle nuove case nel rione - parte una richiesta alla Tutela del paesaggio per consentire a Enel di installare delle infrastrutture sul marciapiede, a fine aprile scopriamo che non c’è nessuna risposta e solo a metà maggio Cagliari istruisce la pratica ricevuta da Carbonia, poi viene mandata alla Sovrintendenza e il nullaosta giunge a metà giugno: il via ai lavori il 20 luglio, vengono finiti il 10 agosto ma nel frattempo l’estate svuota gli uffici: c’è profondo rammarico perché in tutta questa vicenda l’equipe di Area ha lavorato benissimo e i nuovi edifici in viale della Libertà hanno rivitalizzato il rione». Chi attende la casa, ospite provvisoriamente di altri alloggi Area oppure presso amici o parenti, vive malissimo anche un solo giorno di ritardo: «Ci stanno creando enormi disagi – rivela Marzia Deschini – siamo alloggiati da parenti, si pensava in maggio di essere arrivati a conclusione invece siamo convinti che la risolveremo in settembre. Se va bene».

