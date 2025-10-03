«Non portano industria ma rifiuti» 

«L’iter autorizzativo per il progetto litio che il Governo chiede di sveltire in realtà non è mai iniziato perché la Glencore non ha ancore presentato al nostro territorio un progetto definitivo da analizzare. Chi vogliono prendere in giro?». Non usa giri di parole l’appena eletto presidente della Provincia del Sulcis Iglesiente Mauro Usai dopo aver appreso la notizia che il Governo non è riuscito a trovare investitori per le linee piombo e zinco della Portovesme srl e che quindi ora apre al piano litio come possibile strada per il futuro industriale del Sulcis.

L’attesa

«In tre anni di annunci qui non si è ancora visto niente di concreto e già si accusa la Regione di essere in ritardo con le autorizzazioni? – chiede Usai - Se la Regione e il Ministero hanno ancora voglia di farsi prendere in giro lo facciano, ma la nostra Provincia non ci sta. Smettano di bluffare e chiedere ammortizzatori sociali: è il modo migliore per avere al minor costo il massimo risultato sulla pelle della gente. Se Regione e Ministero hanno deciso di esprimere solamente un sentimento di delusione sappiano che a noi non basta: abbiamo il dovere e il mandato di reagire perché non ci stanno proponendo industria ma rifiuti».

Il progetto

Sulla stessa linea le dichiarazioni del sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori che non ha mai fatto mistero delle sue perplessità circa il piano litio e ora anche sul fatto che il Governo non trovi investitori interessati alle linee piombo e zinco: «Le valutazioni negative dei soggetti potenzialmente interessati – dice – sono dovute al fatto che la Glencore non vuole lasciare i forni Waelz e il trattamento dei fumi d’acciaieria ad altri. I forni, con la produzione degli ossidi, sono fondamentali per l’elettrolisi stessa e non ha senso pensare di cederla senza la linea zinco completa. Due soggetti, lo abbiamo sempre detto, non possono convivere nello stesso stabilimento perché ci sarebbero interferenze pesanti. Nessuno investirebbe solo per prendersi la parte più onerosa dello stabilimento». Quanto al dietrofront del Governo sul piano black mass, Atzori ritiene che «ora forse si ritiene che il piano litio sia realmente strategico, ma a che costo? Al di là delle questioni ambientali tutte da definire, questo progetto definito di “riconversione industriale”, in realtà porta alla definitiva uscita dal ciclo produttivo di circa 800 lavoratori e con una cura che è peggiore del male: trasformare l’area di Portovesme nel polo italiano del riciclo delle materie prime critiche che, tradotto, significa che porteranno da noi ancora e solo rifiuti senza lavorazione finale che è quella che porta occupazione. E tutto questo senza che nessuno ci dica se e quando partiranno le bonifiche».

A Roma

Duro il commento del deputato e segretario del Pd sardo, Silvio Lai: «Il tavolo al Mimit - dice - ha dimostrato che il Governo è incapace di affrontare una crisi industriale: nessuna capacità di interlocuzione con i grandi player internazionali, nessuna innovazione nelle politiche energetiche, solo mesi di illusioni e promesse vuote. A pagare sono ancora una volta i lavoratori del Sulcis. Chiediamo che il Governo venga immediatamente a riferire in Parlamento e che si apra una discussione seria su una politica industriale nazionale, perché non è più accettabile che ogni crisi si trasformi in un epilogo di abbandono e rassegnazione». Replica il deputato di Fratelli d’Italia Francesco Mura: «Le dichiarazioni del Pd su Portovesme confermano, ancora una volta, la loro distanza siderale dalla realtà. Se a Roma le crisi si affrontano, in Sardegna, sul Sulcis, la Giunta ha scelto di fare lo spettatore muto: seduta in tribuna mentre il treno degli investimenti passa e non si ferma, con assessori che sembrano caduti dalla luna, più propensi a fare opposizione che a governare. Se l’Isola non decolla, la responsabilità non è di Roma, ma di chi la governa senza visione e coraggio».

RIPRODUZIONE RISERVATA