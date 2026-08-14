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Lanusei.
15 agosto 2026 alle 00:33

Non più case sparse, le vie rurali hanno un nome  

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Nella maggior parte dei casi le località rurali di Lanusei erano tutte associate sotto un’unica identificazione: case sparse. Un disagio per i residenti, ma anche per portalettere e corrieri. Il Comune ha messo fine al marasma della toponomastica, ora potenziata con la posa di 18 paline con targhe viarie per rendere riconoscibili le vie e le località rurali e a migliorare il servizio di recapito postale, oltre a rispondere alle altre esigenze dei cittadini che risiedono nelle campagne. La priorità è stata data alle strade con più residenti registrati in anagrafe. Le località interessate sono: Sa Cranniga, Sa Serra, S’Arcu ‘e Susu, Tunnuri, Sa Figu Craba, Santa Maria, Alai, Pilastrus, Su Addiu, Cuccunai, Marosini, Pal’e Pistoccu, Genna Sarritzu, Taccu, Genna Ortiga e Lixius. Sulla strada statale 390 sono state posate due targhe. L’intervento completa il più ampio lavoro realizzato nel 2023, quando si era proceduto all’identificazione e all’aggiornamento di 6.500 numeri civici. «L’intervento - ha dichiarato Renato Pilia, assessore alla Programmazione - s’inserisce nel più ampio contesto del riordino della toponomastica che si è effettuato a Lanusei per quanto riguarda le vie e i numeri civici che, in questi anni, ha permesso di migliorare così l’accessibilità ai luoghi, la precisione dei servizi di recapito postale e la facilità di orientamento per sicurezza e soccorsi». (ro. se.)

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